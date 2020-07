Ricciardo: "Fernando Alonso no necesita ayuda, no creo que haya perdido velocidad con la edad"

Si hace unas semanas era Carlos Sainz el gran protagonista en el mundo de la Fórmula 1 por el anuncio de su fichaje por Ferrari, es ahora otro español el que está en boca de todos. Fernando Alonso regresará a la parrilla en 2021 para competir con Renault y sobre esto se le ha preguntado a Daniel Ricciardo, actual piloto del equipo del rombo.

El australiano dejará Renault para abrir una nueva etapa en McLaren y ese hueco que deja libre será ocupado por Fernando Alonso, quien vivió su etapa más dorada en el Gran Circo precisamente con la escudería francesa, con la que se proclamó en dos ocasiones campeón del mundo.

A él le realizaron esta pregunta: "¿Estaría dispuesto a ayudar a Fernando Alonso y prestarle su Renault durante algún entrenamiento libre para ayudarle en su readaptación a la Fórmula 1?". No dudó en contestar Ricciardo y su respuesta fue un contundente "no".

Fernando Alonso

"He escuchado la expresión 'ayudar a Fernando Alonso' y no necesita ninguna ayuda. No parece que haya perdido velocidad con la edad, su última temporada en la Fórmula 1 fue muy fuerte por todo lo que escuché y vi. No creo que necesite ayuda. No sé si estará en los circuitos en las últimas carreras o intervendrá en reuniones", dijo el australiano.

Esto no significa que Daniel Ricciardo sea contrario al regreso del asturiano: "Me parece emocionante porque no sabía que iba a suceder y ni siquiera lo sospechaba. Sabía que había posibilidades para que volviera, pero no estaba seguro".

"Es genial para el deporte porque es uno de los grandes nombres y vuelve al equipo con el que ganó sus títulos. Yo estoy deseando luchar contra él. Y también es bueno que un piloto más viejo vuelva, porque los chicos son buenos, pero me hacen sentir viejo a mí", añadió el futuro piloto de McLaren.

No hay plan concreto

Sobre esta bomba que ha movido los cimientos de la Fórmula 1 también ha hablado Cyril Abiteboul, el jefe de la escudería gala. "Alonso no necesita un entrenamiento libre para familiarizarse con la categoría. Veremos si hay alguna oportunidad o si podemos subirle a un coche de 2018. Pero por ahora no hay ningún plan concreto".

Antes de subirse al monoplaza de Renault, Fernando Alonso tiene una fecha señalada en rojo en el calendario. Y es que el gran objetivo inmediato del bicampeón del mundo de la Fórmula 1 es disputar las 500 Millas de Indianápolis. Aunque no ha ocultado su alegría por su regreso.

"Renault es mi familia, mis mejores recuerdos en la Fórmula Uno con mis dos títulos del Campeonato Mundial, pero ahora estoy mirando hacia el futuro. Es una gran fuente de orgullo y, con una inmensa emoción, regreso al equipo que me dio la oportunidad al comienzo de mi carrera y que ahora me da la oportunidad de volver al más alto nivel", dijo tras anunciarse su fichaje por la escudería del rombo, la que le llevó al olimpo de la Fórmula 1 en dos ocasiones.

[Más información - Las razones por las que Fernando Alonso acepta fichar por Renault: los cambios de la F1 en 2022]