Fernando Alonso: "Soy un ignorante en la política y no tengo ideologías"

Fernando Alonso es uno de los deportistas más concienciados respecto al no salir de casa debido al confinamiento que ha provocado el coronavirus.

Todos los días sube contenido a sus redes sociales y hace directos con otras personas o directamente charla con sus seguidores desde Lugano (Suiza).

El pasado 12 de marzo, Fernando Alonso explotó contra el Gobierno de España por la gestión que estaba haciendo de la crisis del coronavirus. Las respuestas a esto no tardaron en llegar y Del Bosque mostró su malestar por lo que dijo el piloto asturiano afirmando que "alguno protesta y luego cotiza fuera".

Ahora, varios días después de todo lo ocurrido, ha querido aclarar ciertas cosas: "Soy ignorante total de la política, gracias a Dios. Ni me parecen bien ni mal las medidas que se tomaron. Me importa mi familia, mis amigos de aquí, de Italia, de China. Ahora ya es un hecho, no es opinión mía, que se podían haber tomado otras medidas. Pero hay mucha gente que lo está haciendo mucho peor: Inglaterra, que ahora toma medidas, o Estados Unidos, que ya ha pasado a China. Pero yo no soy ni de unos ni de otros, no tengo ideologías políticas, nulas".

El coronavirus

"Intentad cuidaros. Intentadlo poniéndoos retos, minimetas. Un día menos para la normalidad necesitada. Ojalá menos dramas. Me sigue poniendo muy triste, mucho ánimo. Mucha admiración por los que están al pie del cañón. Un aplauso muy grande. No sólo el de las 8 cada día, sino desde las 00:00 horas hasta las 00:00 horas".

La situación de los italianos

"Estáis ya en una semana más que nosotros. Es increíble. Que esto pase pronto. Tengo muchos grupos de chat de amigos de allí, de amigos de Ferrari. Es un orgullo la unión que tiene el país. Un día tenemos que traer a Flavio (Briatore) al chat".

Su profesión

"No extraño Nada en concreto. Las cosas que más me venían a la cabeza estos días era estar con mis amigos, familia... y jugar al fútbol. No sé por qué, pero me apetecía mucho".

