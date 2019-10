Marc Coma: "Fernando Alonso es una dimensión totalmente distinta a todo lo que he vivido"

El Rally de Marruecos ha arrancado con el atractivo de ver a Ferlando Alonso en acción antes de aventurarse en el Dakar. El piloto asturiano va acompañado de un Marc Coma que alucina con el rendimiento de su nuevo compañero. Cinco veces ganador del Dakar en la categoría de motos, el de Ávila aseguró que esta es "una aventura inesperada completamente".

"La verdad es que cuando salió la oportunidad no pude decir que no. Mi situación es la que es en KTM y yo tenía que hacer encajar todos los calendarios para que los diferentes proyectos fueran compatibles. Estamos haciendo los kilómetros de test necesarios y creo que esto le puede ayudar muchoa Fernando, para adaptarse al terreno, pasar las dunas, el desierto... Y también tengo que aprender yo. He hecho prácticamente todo en el Dakar pero nunca he estado sentado al lado del piloto", dijo Coma en la previa.

Fernando Alonso prepara el Dakar 2020 en Toyota junto con Marc Coma TOYOTA

Con la intención de "aprender lo más rápido posible", Marc Coma afirmó que "Fernando Alonso es una dimensión totalmente distinta a todo lo que he vivido". "Está motivado y tenemos los pies en el suelo. Estamos bien. Tenemos que habituarnos a estar más tiempo en el desierto. Tenemos que automatizar algunas sensaciones e ir progresando poco a poco", comentó el abulense.

