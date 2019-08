Márquez reconoce que arriesga "pero viene de serie en los genes"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), autor de la "pole" para el Gran Premio de la República Checa de MotoGP, reconoció sin dudar que se equivocó al tirar una segunda vuelta cuando había empezado a llover de nuevo, pero enseguida recordó que "viene de serie en los genes, es el ADN y el punto de arriesgar".

"Es verdad que es una más porque mañana, en la parrilla de salida, entre primero, segundo y tercero, hay la misma distancia, por lo que ésta ha sido una 'pole' de adrenalina total, pero estoy contento porque aunque el riesgo ha sido innecesario lo hemos salvado, aunque es verdad que tengo que pensar más en las opciones del campeonato porque el objetivo era la primera línea y con la primera vuelta ya valía", comentó Márquez.

Márquez era plenamente consciente de que le iban a "reñir" en su taller y reconoció que era cierto que le habían "leído la cartilla Santi -Hernández-, Alberto -Puig- y Emilio -Alzamora-, pero no pasa nada, estaba preparado de antes porque en las entrevistas en el corralillo les he dicho lo que pensaba porque ya lo sabía, era consciente de que era innecesario cómo la había conseguido".

Márquez traza un viraje por delante de Viñales, durante la carrera de MotoGP en Sachsenring. Efe

"Cuando he elegido los neumáticos de seco estaba dentro de los límites, lo que pasa es que con los 'slicks', al acabar la primera vuelta, ha empezado a llover y cuando ha acabado la segunda llovía demasiado, es ahí donde se ha caído Miller, donde he tenido un susto y es esa vuelta la que me podía haber ahorrado, porque el objetivo, que era la primera línea, 'pole' o no, y estaba claro que lo tenía", reconoció el líder del equipo Repsol Honda.

Iguala el récord de Doohan

Su mejor tiempo de entrenamientos lo es por quincuagésimo octava vez, con lo que iguala el récord del australiano Mick Doohan y por ello afirmó estar muy contento ya que "Doohan y Crivillé quizás sean de los primeros recuerdos que tengo, de 1989, 1999 en las motos".

En cualquier caso todo parece indicar que la carrera checa se disputará en seco, motivo por el que Marc Márquez explicó que para él "sigue habiendo dos Yamaha, las de Quartararo y Viñales, que tienen buen ritmo; Dovizioso, que también tiene un gran ritmo y por eso estamos bastante a la par, pero habrá que ver cómo bajan los neumáticos y qué pilotos estarán más fuertes".

Resultado de su hermano

Sobre el resultado de su hermano, también en 'pole position' en Moto2, Marc Márquez recordó haber dicho en otras entrevistas que "es capaz de todo y como está en un gran momento de forma lo tiene que aprovechar, si sale o no depende de muchas cosas pero la ambición y la ilusión es la misma y para lo que trabajamos los dos todos los días es para intentar ser campeones del mundo".

