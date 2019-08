Álex Rins carga contra la actitud de Marc Márquez en la pista

El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) cargó contra su compatriota Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) por su actitud dentro de la pista cuando ambos protagonizaron un rifirrafe durante la segunda clasificación.

El equipo de Rins se ha quejado a Dirección de Carrera pues, a su juicio, Márquez "tiene que ver que así no puede seguir, a lo mejor su accidente de Moto2 le hizo perder un poco de vista", dijo.

Rins, muy molesto con la actitud de Márquez, explicó que fue muy curioso: "Al final me ha extrañado lo que ha hecho ya que se ha ido largo en la curva cinco y ha visto que estábamos Miller y yo detrás, pero sólo ha dejado pasar a Miller".

"Y, de hecho, me ha molestado en las dos siguientes curvas", continuó explicando Rins. "Cuando le he tocado es porque ha abierto la puerta y yo iba en vuelta rápida y me he metido por dentro, que es cuando nos hemos tocado", explicó.

Márquez traza un viraje por delante de Viñales, durante la carrera de MotoGP en Sachsenring. Efe

Márquez no respeta al resto

"Es un piloto con mucho talento, es súper rápido, pero no tiene todo el respeto por los demás que debería tener y no es la primera vez que lo hace y la reacción que ha tenido en la última curva frenando súper fuerte y adelantándome, no ha sido la mejor, porque sabía que iba a entrar a boxes. No ha sido correcto. Pero son carreras y cada uno juega sus papeles", lamenta el piloto de Suzuki.

Juego psicológico de Márquez

Alex Rins asegura que Márquez "hace juego psicológico con sus rivales, un poco parecido a lo que hizo ayer con Viñales, pero si cree que a mí me va a molestar por hacer esto se equivoca".

"Creo que tendría que tener más respeto por los demás porque también se lo pueden hacer a él y el caso es que ya lo ha hecho varias veces, fue penalizado en el pasado", recordó Rins.

[Más información: La cazada del siglo: un comisario roba una pieza de la Suzuki de Álex Rins]