Hamilton admite que tiene "problemas mentales" a lo largo de la temporada de Fórmula 1

El cinco veces campeón del mundo en Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha concedido una entrevista en Netflix. El piloto de Mercedes se ha sincerado sobre sus sentimientos y motivaciones.

"¿Miedo en la pista? Nunca lo he considerado o pensado. Me encanta correr, soy un yonki de la adrenalina. Lo respeto, pero eso es lo emocionante, si no hubiera peligro no lo haríamos", afirmó el británico.

El pentacampeón está a 'solo' dos títulos de igualar a Schumacher, uno de los mayores mitos de la historia de al Fórmula 1: "Michael se retiró con 38 años, yo tengo 33 y sin duda creo que tengo cinco años más".

"Obsesionado con ganar"

Porque una de sus grandes motivaciones es subirse a lo más alto del podio: "Estoy obsesionado con ganar, lo que me mueve, y creo que la gente contra la que compito no tiene, es ese fuego. Podría dejarlo ahora mismo, pero sentiría que sería un despilfarro si no continúo mejorando".

El antiguo piloto de McLaren también destacó que las temporadas no son sencillas para los pilotos: "Es un año muy duro, mentalmente tienes altos enormes, victorias y éxito, pero también bajones enormes. No lo he dicho mucho, pero a veces sufres problemas mentales, inestabilidades, y si tienes suerte puedes encontrar fortalezas cuando tocas fondo. Esto consiste en cómo levantarse, no en cómo caes".

