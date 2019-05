Fernando Alonso ve "imposible" ganar el Dakar el primer año

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, indicó a EFE en el circuito de Spa-Francorchamps, donde afronta la penúltima prueba del Mundial de Resistencia (WEC), que lidera con un Toyota TS050, que "no echa de menos" la F1, porque sigue siendo más de lo mismo" y que la posibilidad de correr el Dakar "está en stand by".

"No echo mucho de menos la Fórmula Uno", contestó el doble campeón mundial asturiano de la categoría reina del automovilismo este jueves en el mítico circuito belga, donde el año pasado logró, en las Seis Horas de Spa-Francorchamps, el primero de sus tres triunfos en el WEC, campeonato que lidera junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima. "Veo todas las carreras y es más de lo mismo. Mercedes sigue primero; Ferrari, segundo; y Red Bull, tercero; y eso lo llevamos viendo desde hace muchísimos años", dijo.

"Lo del Dakar lo tendré que valorar, aún", comentó Alonso durante su encuentro con los medios españoles este jueves en Spa. "Hice un test en Sudáfrica y fue divertido; pero también probé la Moto GP a finales de 2015 o 2016 y nunca me lo plantee. Una cosa es divertirse; y otra cosa es comprometerse a hacerlo lo mejor posible al mas alto nivel", explicó.

Fernando Alonso Foto: Facebook (@FernandoAlonsoOficial)

"Donde corra lo haré para ser competitivo. Por eso ahora mismo el Dakar está en 'stand by'; porque no tengo la suficiente información aún para saber si puedo ser competitivo en una de las carreras más difíciles del mundo", apuntó Alonso.

También fue preguntado sobre la posibilidad de ganar el Dakar el primer año, a lo que contestó que lo considera "imposible" aunque asegura que no puede decirlo del todo porque no ha competido nunca en un rally, pero "viendo que Loeb no ha conseguido un Dakar o que Carlos, uno de los mejores pilotos de la historia de rallies, también ha corrido muchos antes de ganar...".

Por último, señaló que "no es algo en lo que llegues allí y ganes, así que para alguien que no ha disputado un rally en su vida la dificultad tiene que ser impensable".

