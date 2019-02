Bautista hace historia y arrasa en su debut en el Mundial de Superbikes

Álvaro Bautista comenzó su andadura en el Mundial de Superbikes de la mejor forma posible. El piloto español fue el mejor y superó al actual tetracampeón. Jonathan Rea, en 14 segundos.

El de Talavera de la Reina, que ya venía avisando de lo que podía ser capaz, se impuso en la primera carrera que tuvo lugar en el circuito australiano de Phillip Island. El expiloto de MotoGP no tuvo rival y se impuso a todos en Australia.

"Ducati me ha dado una gran moto. Ducati quiere ganar este título, que se le resiste, y yo voy a tratar de devolverle en la pista el cariño que me ha dado", comentó Bautista. El piloto de 34 años dominó la prueba desde la salida hasta el final aumentando en cada vuelta la distancia con sus rivales.

Bautista, pese a su edad, es el 'rookie' del Mundial de SBK. Gracias a su victoria se convirtió en el primer debutante que gana la primera carrera de la temporada desde que lo hiciese en el 2007, Max Biaggi. La de Bautista ha sido la victoria número 38 de un piloto español en el Mundial de SBK.

"No puedo decir otra cosa de que estoy muy emocionado y muy, muy, orgulloso de lo que hemos hecho mi equipo y yo en este debut del Mundial, totalmente nuevo para mí, de Superbikes", dijo el piloto español.

"Desde el primer día que llegue al equipo de Ducati me han tratado de maravilla, me han hecho saber que confiaban en mí para tratar de romper la hegemonía de Rea y su Kawasaki y yo me he sentido tremendamente protegido", comentó Bautista.

"Hoy, en carrera, he tirado muy duro al inicio pues me animaba mucho que, vuelta a vuelta, la ventaja fuese aumentando pero, al final, temí por las ruedas y me he dosificado, no quería sufrir", expresó al terminar la carrera.