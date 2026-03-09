Tiger Woods (50), golfista, sobre sus inversiones: "Nos define la búsqueda de la excelencia más allá de todos los límites"

Tiger Woods lleva años preparando su "capítulo 2": una vida en la que sus finanzas y su legado se juegan menos en el green y más en la empresa que ha creado alrededor de su nombre, TGR.

"Esto es lo que nos define: la búsqueda de la excelencia más allá de todos los límites" es la frase con la que resume su nueva etapa como competidor fuera del campo, trasladando su mentalidad de campeón a los negocios.

Cuando presentó oficialmente TGR hace ya diez años, Woods dejó claro que no se trataba solo de una marca, sino de una manera de seguir compitiendo mientras se recuperaba y pensaba en el final de su carrera deportiva. "Hoy es un momento emocionante para mí", escribió en su web.

Tiger Woods, en su última participación en el Open Británico 2024 Europa Press

Subrayó que llevaba casi dos años trabajando con su equipo en TGR y remató la idea con la frase clave: “Esto es lo que nos define: la búsqueda de la excelencia más allá de todos los límites”, una declaración de intenciones que encaja perfectamente con su trayectoria de obsesión por ganar.

Desde el punto de vista financiero, TGR funciona como un paraguas corporativo que ordena y potencia todo su imperio. La compañía sirve como "home base" para sus negocios y es la apuesta con la que Woods quiere definir su legado y "mantenerse en el juego" mucho después de dejar de ganar títulos en el circuito.

No habla de cifras concretas, pero deja claro que su objetivo es que la marca Tiger siga generando valor durante los próximos 20 años, con él al mando como emprendedor tanto como como ex golfista.

Su imperio empresarial

El artículo detalla que TGR pasa a supervisar varias patas ya existentes del negocio Woods. Bajo ese paraguas quedan TGR Live, su empresa de eventos que organiza torneos del PGA Tour; The Woods, su restaurante en Florida; TGR Design, la firma de diseño de campos de golf que lanzó una década antes; y la Tiger Woods Foundation, la fundación benéfica que celebraba 20 años en el momento del anuncio.

Además, el texto adelanta que hay "varias nuevas iniciativas" preparadas para anunciarse en los meses siguientes, señal de que TGR está pensada como una plataforma de crecimiento continuo y no como un simple rebranding.

Un directivo de la consultora Sub Rosa, implicada en el lanzamiento, lo define con una imagen muy gráfica: "Si el capítulo uno comenzó cuando apareció por primera vez en la televisión nacional jugando al golf, ahora es Tiger, la empresa, o Tiger, el activador de la cartera".

Es decir, su primera vida fue la del prodigio televisado que ganaba majors, y la segunda es la del activador de un portfolio de negocios, alguien con una "mentalidad muy clara" sobre lo que significa su marca personal. Esa frase es clave para entender cómo Woods ve sus finanzas: no como un simple colchón post-retiro, sino como un ecosistema que él mismo quiere dirigir.

Hombre de negocios

Toda esta construcción financiera y empresarial se apoya en una carrera deportiva difícil de igualar. Woods irrumpió en la élite a finales de los 90, se convirtió en número uno del mundo, ganó 14 majors antes de los problemas físicos y personales, y cambió para siempre la economía del golf, disparando audiencias, premios y contratos de patrocinio.

Su trayectoria encaja con la de otros grandes nombres como Gary Player o Arnold Palmer, que construyeron imperios empresariales muy potentes después de su etapa competitiva.

Con 40 años en el momento del lanzamiento de TGR, se subraya que es un "old 40", castigado por las lesiones, pero todavía con margen para estirar su carrera mientras en paralelo arma su estructura financiera.

Finanzas con mentalidad de competidor

En conjunto, Tiger entiende sus finanzas como una extensión de su instinto competitivo. Habla de "evolución" más que de retiro, de "mantenerse en el juego" gracias a TGR y de una "búsqueda de la excelencia más allá de todos los límites" que ya no solo se mide en birdies sino en proyectos empresariales, eventos, campos de golf y filantropía.

No desvela balances ni estrategias de inversión al detalle, pero sí deja muy claro que el siguiente gran torneo que quiere ganar se juega en el tablero de los negocios y de la gestión de su propia marca.