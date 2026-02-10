Rafa Nadal presenta el circuito 'Spin & Swing': "Esta iniciativa fue una idea personal debido al amor que tengo por el golf"

Este martes se ha presentado en el Club de Campo Villa de Madrid la nueva iniciativa Spin&Swing by Cantabria Labs, un circuito de golf solidario para empresas impulsado por Rafa Nadal con el objetivo de recaudar fondos para apoyar el proyecto Educación y Deporte de los Centros Fundación Rafa Nadal.

Spin&Swing by Cantabria Labs es una iniciativa que une movimiento, impacto y tejido empresarial, y que busca redefinir la forma de vivir el golf, llevándolo más allá de la competición.

El circuito nace como una evolución natural del legado deportivo y social de Rafa Nadal, reforzando el deporte como una poderosa herramienta de transformación social.

Rafa Nadal explicó que el proyecto surge de su pasión por el golf y de su voluntad de seguir apoyando la labor social de la Fundación: "Esta iniciativa fue una idea personal debido al amor que tengo por el golf y es una manera de generar recursos recurrentes para llevar a cabo los proyectos de la Fundación Rafa Nadal y seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad".

"Además, considero que el golf es el único deporte en el que puedes pasarlo bien jugando con personas de diferente nivel. Será una experiencia conjunta, para compartir tiempo y momentos importantes con las diferentes empresas participantes y donde podremos tejer redes. Será un evento divertido, ameno e intentaremos darle continuidad durante muchos años".

Durante el acto, Juan Matji, presidente de Cantabria Labs, destacó el compromiso de la compañía con este tipo de proyectos de impacto real: “Impulsar este circuito de la mano de Rafa Nadal y su Fundación es sinónimo de éxito, por eso hemos decidido sumarnos a esta iniciativa que esperamos que sea duradera en el tiempo y de gran impacto.

Además, Spin&Swing by Cantabria Labs reúne también muchos de los valores con los que nos sentimos identificados: esfuerzo, superación, trabajo en equipo y compromiso social. En definitiva, en Cantabria Labs creemos en los proyectos que generan un impacto positivo real, por eso llevamos tantos años trabajando con Rafa y la Fundación Rafa Nadal.

Rafa Nadal y María Francisca Perelló, en el acto EFE

El circuito constará de cuatro etapas a lo largo del año, con la participación de alrededor de 15 equipos corporativos de seis personas en cada prueba, y se celebrará en algunos de los campos más exclusivos del país:

- La Manga Club (Murcia) – 26 y 27 de febrero

- Club de Campo Villa de Madrid – 21 y 22 de abril

- Real Golf de Pedreña (Santander) – 11 y 12 de junio

- Camiral (Girona) – 22 al 24 de octubre

Además de la competición deportiva, Spin&Swing ofrecerá una experiencia premium, con eventos exclusivos y propuestas gastronómicas elaboradas por chefs de reconocido prestigio como Pablo González Conejero del Restaurante Cabaña Buenavista en la Región de Murcia, que cuenta con dos Estrellas Michelín, y el chef Jesús Sánchez del Cenador de Amós que se encargará de la propuesta gastronómica de las etapas de Madrid y Santander, y muchas sorpresas más de cara a la final en Girona, reforzando el carácter relacional y experiencial del circuito.

María Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal, subrayó la importancia del impacto social del proyecto: "Spin&Swing nos permite llegar a nuevas empresas y a nuevos públicos a través de un formato diferente, muy alineado con los valores de la Fundación".

"La totalidad de los fondos recaudados se destinará al proyecto Educación y Deporte, que desarrollamos en los Centros Fundación Rafa Nadal de Palma, Valencia y Madrid".

Actualmente, este proyecto atiende cada año a más de 500 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles apoyo educativo, deportivo y psicosocial. Durante la última década se han atendido a más de 3.700 menores y sus familias, lo cual indica que se trata de un programa de impacto a largo plazo, sólido y duradero.

“Gracias a la implicación de las empresas participantes podemos dar continuidad y ampliar el alcance de nuestros proyectos. Spin&Swing es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre empresa y entidad social genera un impacto positivo y sostenible”, añadió María Francisca Perelló.

Spin&Swing no es solo un circuito de golf, sino la continuidad de un legado que sigue avanzando y utilizando el deporte como motor de cambio social.