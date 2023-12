Rahm, sobre su marcha al LIV Golf: "Tenía una buena oferta, era lo mejor para mí y mi familia"

Jon Rahm ha sido la última gran estrella del deporte en sucumbir a los cantos de sirena de los petrodólares. La pasada madrugada se confirmó el fichaje del golfista español por el LIV Golf, el circuito financiado por el estado de Arabia Saudí, con un contrato que rompe todos los moldes de la historia ya que pasará a ser el deportista mejor pagado gracias a su contrato de 500 millones de dólares.

Todo estaba preparado y poco después de que se hiciera oficial el propio jugador habló en público para explicar lo que sabía que era una controvertida decisión, ya que varios aficionados han criticado que haya aceptado la oferta de un estado como Arabia Saudí cuando hace unos meses se mostró más partidario de declinar todo este tipo de ofrecimientos.

"No me malinterpretes, es un gran acuerdo. Tenía una oferta realmente buena frente a mí y es una de las razones por las que la tomé. Realmente me pusieron en una posición en la que tuve que pensar sobre ello y lo hice", dijo.

El de Barrika es consciente de que el hecho de que haya aceptado este ofrecimiento de los saudíes ha generado mucha controversia incluso entre sus fans más aférrimos: "Bueno, con cada decisión que tomamos en la vida habrá alguien que esté de acuerdo y le guste y alguien que no", dijo.

Eso sí, no vaciló en aceptar que había tomado la decisión de marcha al LIV Golf mirando por sus intereses personales y por los de su familia: "He tomado esta decisión porque creo que es lo mejor para mí y para mi familia, y todo el mundo con el que he podido hablar me ha dado mucho apoyo. Así que estoy muy cómodo con mi decisión", aseveró de manera tajante.

Dinero y fútbol

Preguntado insistentemente sobre la importancia de la desorbitada cifra de dinero que percibirá, Rahm contestó: "No voy a mentir y decir que el dinero no ha sido una de las causas por las que me voy a incorporar al LIV. Cuando supe la cantidad, pensé. Bien hablemos. Pero me gusta como está avanzando el LIV en el golf en estos dos últimos años. La principal razón ha sido la sensación de poder pertenecer a un equipo. En mi caso, además que crecí en Bilbao, ese sentimiento se agudiza por la politica de cantera de un equipo de fútbol".

Esta megaoperación, tal y como reconoció, tuvo que ser llevada con mucha discreción: "Incluso a mis padres se lo tuve que contar mucho más tarde de lo que me hubiese gustado. Incluso sé que mis amigos, que muchos de ellos se van a enterar hoy, lo entenderán. ¿Las críticas en las redes sociales? Somos personajes públicos y estamos expuestos a esos. Quien me quiere apoyará mi decisión", añadió.

Jon Rahm saluda a Scottie Scheffler tras el empate entre ambos. REUTERS

Por otra parte, el LIV Golf le permitirá jugar los otros grandes torneos fuera de su calendario mientras no coincidan en fecha, algo que ha tenido mucho peso en que Rahm acepte la oferta de los árabes.

