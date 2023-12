El cambio de Jon Rahm: del "¿de dónde viene el dinero?" a aceptar los 500 millones de Arabia Saudí

Para cualquier persona es complicado rechazar una oferta de trabajo de 500 millones de dólares. Ese cheque en blanco es el que le puso Arabia Saudí a Jon Rahm para llevárselo al LIV Golf y el deportista vasco ha terminado sucumbiendo a estos cantos de sirena de los petrodólares.

La decisión ha levantado una gran cantidad de críticas por parte de varios aficionados que no comprenden cómo Rahm puede aceptar una oferta de un estado como Arabia Saudí, donde los Derechos Humanos están tan en tela de juicio, y él no ha tenido reparos en aceptar que, efectivamente, la gran lluvia de millones ha tenido mucho que ver en esta decisión.

Sin embargo, todo llama más la atención poniendo en perspectiva las declaraciones que hace tiempo realizó el propio golfista donde dejaba muy claro que tenía serias dudas acerca de este proyecto del LIV Golf y del dinero saudí. Así, en la Cadena COPE se mostró contrario a formar parte de este nuevo circuito, si bien es cierto que dejó la puerta abierta a un futuro cambio de opinión que ahora ha terminado produciéndose.

"Nunca he jugado al golf por dinero, y si voy a hacer un cambio así quiero que sea por algo más que por dinero. El dinero te da placer, pero no te da la felicidad. El tener dinero garantizado... Yo he tenido la suerte de jugar muy bien y de tener suficiente, no tener que pensar en ello", comentó en la emisora del micrófono azul.

En su día Rahm ya dijo "no" a una suculenta oferta de 400 millones de euros del circuito saudí, y en ese sentido se manifestó en la Cadena COPE: "La pregunta que yo diría a la gente que se lo plantea es, ¿qué tienes que no te puedes permitir ahora mismo? Yo en ese sentido...", comentó, mostrando despreocupación por las cantidades monetarias.

Jon Rahm se pone la Chaqueta Verde de ganador del Master de Augusta Reuters

Además, planteó lo que tanto se ha criticado, la procedencia de estas cantidades ingentes de millones de dólares: "Lo que muchos dirán es, ¿de dónde viene el dinero? o sabemos qué habría pasado con los jugadores si el que hace la oferta es por ejemplo un Jeff Bezos, sin meterme en política", dijo al respecto de la moralidad de aceptar una oferta de este calado.

Por último, dejó claro que por entonces no se planteaba lo más mínimo cambiar de bando y marcharse al LIV Golf, aunque siempre dejó una pequeña ventana abierta para una nueva opinión como ahora ha sucedido: "De momento, el producto que tienen no me atrae, pero nunca vas a decir que no porque nunca sabes qué va a pasar, qué va a traer el futuro y qué va a traer el estado del golf", comentó.

500 millones de dólares

Con este nuevo contrato, Jon Rahm pasa a ser el deportista mejor pagado de todos los tiempos. Recibirá 500 millones de dólares por parte del LIV Golf financiado por el estado de Arabia Saudí, pero a esa cifra le podrá añadir todavía nuevas cuantías a medida que avance la temporada.

Y es que los premios que hay por ganar los diferentes torneos del circuito engordarán todavía más la cuenta corriente del de Barrika. Por ganar un evento del LIV Golf, un golfista se puede embolsar cerca de 5 millones de dólares más.

Con estas cifras, el español pasará a estar muy por encima de otras grandes estrellas del deporte que perciben cantidades muy altas como Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Mayweather o LeBron James.

