Jon Rahm y el asedio de Arabia Saudí al circuito PGA de golf: "¿Cambiarían mi vida 400 millones?

Jon Rahm tiene en unas horas uno de los grandes retos de la temporada. El jugador español, actual número dos del golf mundial, defiende su corona del US Open. El de Barrika sabe que no lo tendrá sencillo para revalidar su título, pero está con la confianza necesaria para entrar en el selecto grupo de favoritos.

Será un reto importante para él ya que un mal resultado podría hacer que cualquier rival del Top10 le arrebatara ese segundo puesto de la tabla. Además de su salida a la defensa del US Open, Rahm también ha tenido que hablar sobre la salida a la luz del nuevo circuito impulsado por Arabia Saudí. El LIV Golf ha tentado a Jon, pero él se ha mantenido fiel al histórico circuito del PGA.

Defensa del PGA Tour

"Considero que el PGA Tour ha hecho un trabajo increíble brindándonos la mejor plataforma para que podamos jugar. Veo algunos de los, lo diré con delicadeza, puntos o argumentos que pueden hacer que algunos profesionales prefieran el LIV Golf pero, parte del formato no me atrae mucho. Tres días para mí no es un torneo de golf, y sin corte. Es así de simple. Quiero jugar contra los mejores del mundo en un formato que ha existido durante cientos de años".

El dinero de Arabia Saudí

"Sí, el dinero es genial, pero cuando Kelley y yo vimos lo que pasaba y empezamos a hablar de ello, pensamos: ¿cambiaría nuestro estilo de vida si gano 400 millones de dólares? No, no cambiará nada".

Jon Rahm, en el Masters de Augusta 2022. REUTERS

Rahm apuesta por el golf

"Podría retirarme ahora mismo con lo que he hecho y vivir una vida muy feliz y no volver a jugar al golf. En realidad, nunca he jugado por razones económicas. Lo hago por amor a este deporte y quiero que sea contra los mejores del mundo. Siempre me ha interesado la historia y el legado, y en este momento el PGA Tour posee todo esto. Hay un significado cuando ganas ciertos torneos y eso me importa mucho. Después mi victoria en el pasado US Open, solo Tiger y yo hemos ganado en Torrey Pines".

Conversación con Sergio García

"Cero. No es asunto mío. Pero ha dado al golf, al European Tour y al PGA Tour 20-25 años de su vida. Si su decisión es ir a jugar allí, disputar menos eventos y disfrutar, y es su decisión. No es mi trabajo juzga".

Preocupación por la Ryder

"Espero que la Ryder Cup no sufra. Creo que es el mayor atractivo que tiene el golf para atraer a nuevo público, y yo me lo pasé muy bien con Sergio en el campo y en la previa de París. Espero que no se pierda la esencia de lo que es la Ryder Cup. Esa es una de mis mayores preocupaciones, para ser honesto. Es un evento en el que todos jugamos gratis y es una de nuestras semanas favoritas, ganemos o perdamos. ¿Van a poder jugar la Ryder Cup o no, los jugadores que han dejado el Tour? En mi opinión, Sergio, incluso si no está entre los 90 primeros, es una elección obvia, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar?".

Éxito del LIV Golf

"No me sorprende. Quiero decir, cientos de millones de dólares son una muy buena razón para que la gente decida jugar allí. Veo muchos comentarios al respecto, pero la gran mayoría de la población, si te ofrecieran 100 millones o más por los próximos cuatro años [el caso de Dustin Johnson], seguro que mucha gente iría, ¿cierto? No me sorprende la cantidad de jugadores que han reclutado".

Jon Rahm celebrando el título del Abierto de México EFE

La presión del campeón

"No hay una presión adicional por defender el título. Quiero ganarlo otra vez. Me ponía una presión que me quité cuando gané este primer 'major'. Es fácil pensar que necesitas jugar un golf perfecto, y recuerdo haber visto mis jugadas destacadas del domingo del año pasado, y pensé que jugué una de las mejores rondas de mi vida. Y seguí pensando, y no puedo creer cuántos bunkers en la calle cogí, cuántos greenes fallé y cuántos putts se me fueron".

Dificultad de revalidar título

"En un US Open necesitas todo. Tienes estar bien con el driver, con los hierros, hacer chips, patear bien... y estar mentalmente cuerdo durante cuatro días. No puedes esconderte, punto. Creo que tu mayor aliado aquí es la fuerza mental, y eso es lo que necesitas".

[Más información: De Phil Mickelson a Dustin Johnson: EEUU clama contra los "traidores" del golf con el 11-S de fondo]

Sigue los temas que te interesan