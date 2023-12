Jon Rahm rompe todos los récords: destrona a Woods, Messi, Cristiano y Jordan tras su fichaje por el LIV

Jon Rahm es historia del deporte. El golfista español no solo ha puesto 'patas arriba' el golf, sino que también se ha colocado entre los mejores deportistas de toda la historia ¿La razón? la firma de un contrato multimillonario jamás visto. Más de 500 millones de euros. El mayor de siempre. Por encima de Messi, Cristiano Ronaldo, Jordan... De todos.

Como no podía ser de otra manera, el gran artífice de poner este contrato sobre la mesa del jugador vasco han sido los petrodólares de Arabia Saudí. Y es que Jon Rahm ha pegado un volantazo que ha dejado en 'jaque' al PGA Tour. Abandona el circuito con más tradición para recalar en el LIV Golf, el circuito saudí creado hace apenas dos años.

El de Barrika no podrá jugar los torneos del PGA Tour, ya que dejará de ser miembro de este circuito, pero esto no implica que no vaya a estar presente en las grandes citas de la temporada. The Players (pertenece al PGA Tour) es el único gran torneo que se quedará fuera de su calendario. Pero para los 'Majors' tiene por ahora plaza garantizada. En concreto, el Masters de Augusta lo podrá jugar de por vida al ser ganador de este evento. Para el US Open tiene exención hasta el año 2031 y para el British Open y el PGA Championship durante cuatro años.

Y es que, en junio de 2023 LIV Golf, PGA Tour y PGA European Tour anunciaron de forma sorpresiva que habían iniciado un proceso de fusión producto de que el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí (PIF) ha iniciado el proceso para convertirse en socio mayoritario del circuito americano.

¿Qué es el LIV Golf?

Arabia Saudí, a través de su Fondo Público de Inversión, decidió crear su propio circuito en 2021, el LIV Golf, para rivalizar con el PGA Tour y el DP World Tour (antiguo circuito europeo). Lo hacía a base de talonario, con ofertas multimillonarias que varios de los jugadores más importantes del planeta no pudieron rechazar.

Phil Mickelson, leyenda absoluta, fue su fichaje bandera con un contrato de unos 200 millones de dólares. Nombres importantes como Sergio García, Ian Poulter, Bryson DeChambeau o Brooks Koepka, siguieron su estela. La fuga de talento generó una crisis de consecuencias imprevisibles. Ahora, el movimiento con Rahm es sin duda un 'all-in'. Tras varios intentos han conseguido a llevarse a uno de los mejores golfistas del mundo y ya tienen la cabeza de cartel ideal para su circuito.

La iniciativa del fondo soberano saudí respecto al golf no nació de la nada. Desde hace varios años, el país de Oriente Medio destina varios millones al año para asociar su nombre a los principales espectáculos deportivos del mundo. Algunos ejemplos de ello son la Supercopa de España, la compra del Newcastle United, la creación del Gran Premio de Arabia Saudí de F1 o la potenciación de su liga de fútbol mediante el fichaje de estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar Jr.

Jon Rahm levanta el trofeo de la Ryder Cup

Además de fichar a algunos de los mejores golfistas del mundo, el LIV Golf presentó un formato novedoso en el mundo del golf. De hecho, esto se refleja en su propio nombre. El LIV Golf se llama así por el número 54 en números romanos (LIV). De esta manera, los torneos del circuito saudí se juegan a 54 hoyos en lugar de los 72 hoyos que se disputan de manera tradicional. Además, debido al menor número de participantes, los torneos se juegan sin cortes y en formato stroke play.

Cada torneo posee una bolsa de 25 millones de dólares (20 millones a repartir en el torneo individual y 5 millones torneo por equipos). El ganador de un torneo del LIV tour se embolsa 4 millones de dólares, mientras que los integrantes de cada equipo vencedor se llevan a casa 750.000 dólares. Los torneos que cierran la temporada poseen una bolsa especial. Todavía no se ha anunciado la cuantía a repartir en el torneo por equipos de 2024. Sin embargo, en 2023 dicho evento tuvo una bolsa récord de 50 millones de dólares.

Contrato histórico

Jon Rahm podrá aumentar sus ingresos si logra alzarse con los diferentes torneos que componen el LIV Golf, pero lo que está claro es que se embolsará más de 500 millones tan solo por estar presente en el circuito. Un contrato jamás visto en la historia del deporte.

Es cierto que Leo Messi llegó a cobrar alrededor de 600 millones en su contrato con el Barça, pero no supone lo mismo que Rahm ya que el argentino firmó varias renovaciones en ese lapso de tiempo.

De esta manera, Jon Rahm entra también en el selecto grupo de los deportistas que han logrado tener un sueldo anual de más de 100 millones de euros. Esta lista la componen Mayweather, Ronaldo, Messi, Mbappé, LeBron James, Canelo Álvarez, Dustin Johnson, Phil Mickelson y Stephen Curry.

