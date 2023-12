Jarno Zaffelli, el hombre que hará realidad el sueño de ver rodar los F1 por las calles de Madrid

El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 está a punto de convertirse en una realidad. Tan sólo falta la confirmación oficial, pero los apasionados del motor ya esperan con ansia este anuncio para poder disfrutar por las calles de la capital española de las peripecias de los mejores pilotos del mundo.

La negociación ya está en su fase final, aunque todavía siguen planeando muchas dudas acerca de los detalles de esta prueba que entraría en el calendario a partir del año 2026. Entre las pocas certezas que se conocen, sin embargo, está la de quién confeccionará este nuevo circuito que promete emociones fuertes para un futuro próximo.

La empresa italiana Dromo resultó ganadora del concurso para idear el trazado de este Gran Premio, y eso significa que Jarno Zaffelli estará metido en el ajo. El reconocido autor de varios circuitos importantes en el panorama actual de la Fórmula 1 pondrá su característico sello en Madrid, y eso también es algo que ha aumentado las expectativas de que lo puede ofrecer este Gran Premio dentro de un Mundial.

Quien se quedó con las ganas de diseñar el trazado madrileño fue Tilke Engineering. Esta empresa ha sido durante los últimos años uno de los grandes pilares sobre los que se ha sustentado la F1, pero ahora la imposición de las novedosas ideas de Zaffelli dejan claro que se está produciendo un cambio de ciclo y de mentalidad dentro del Gran Circo.

El alma de los circuitos

La Fórmula 1 camina cada vez más hacia un giro de rumbo que aumente el espectáculo. La muestra de ello es la gran cantidad de circuitos urbanos que hay en la actualidad a lo largo del Mundial, algo que unos años atrás era impensable. Este tipo de trazados le han ganado terreno a los circuitos convencionales y el último ejemplo de ello es la próxima inclusión del GP de Madrid.

Uno de los grandes responsables de que la espectacularidad de las carreras haya aumentado en los últimos tiempos ha sido Jarno Zaffelli. El CEO de la empresa Dromo trabaja tanto con la F1 como con MotoGP y es el responsable de algunas de las obras de arte más llamativas de los últimos tiempos.

El italiano es famoso tanto por sus diseños de nuevos circuitos como por la remodelación de algunos ya existentes a los que añade su toque personal para darles más emoción. Casi todo el mundo está de acuerdo en que tiene una cabeza privilegiada para confeccionar trazados atractivos que hagan disfrutar al público y que rompan la cabeza a los ingenieros de los equipos buscando los mejores reglajes.

Un apasionado de su trabajo, el diseñador conecta con los circuitos en otros niveles y se ha mostrado siempre abiertamente fan de Suzuka, su templo de referencia: "Suzuka es la madre de todos los circuitos, el número 1. Cuando intento diseñar un circuito, Suzuka es el objetivo que me fijo. Tiene alma, y otros no la tienen. Por ejemplo, el circuito urbano de Valencia que utilizaron en la Fórmula 1 no tenía alma, era un buen circuito y bien construido, pero sin alma", llegó a decir hace unos años.

Urbano o convencional

Entre los logros que alberga el currículum de la mente privilegiada de Jarno Zaffelli están numerosos circuitos que siguen formando parte del Mundial de Fórmula 1. Spa, Silverstone o Marina Bay son algunos de los lugares que ya tienen el sello propio de Dromo, pero sin lugar a dudas una de las obras más reconocidas de esta empresa es la reforma de Zandvoort.

Zaffelli fue el encargado de remodelar un circuito, el de los Países Bajos, que se había quedado anticuado y que reclamaba algún tipo de novedad para tratar de hacerlo más atractivo al público. El italiano acudió a la llamada de rescate y se le ocurrió la idea de peraltar las curvas 3 y 14.

En 2021 se estrenó el nuevo trazado y desde entonces se mantiene en la F1. Como este circuito adolecía de rectas, Zaffelli pensó en que podía 'convertir' algunas curvas en lugares de alta velocidad y por eso ideó el peralte de dos tramos concretos para que se pudiera utilizar el DRS y los pilotos tuvieran más oportunidad de hacer adelantamientos.

Esto, unido a las subidas y a las bajadas que introdujo en el nuevo asfalto, combinándolas con otra zona totalmente plana, dieron un nuevo aire al circuito holandés que ha resultado todo un éxito.

Este es un ejemplo de una reforma reciente en un circuito convencional, readaptando sus características a los nuevos tiempos y haciéndolo más atractivo, pero el diseñador italiano también cuenta con experiencia en circuitos urbanos como el de Marina Bay, en Singapur. Fue el encargado de reasfaltar este trazado en 2022, el año de su regreso a la F1, a través de novedosas técnicas para reducir el famoso 'porpoising'.

De esta forma, parece que el diseño del circuito del próximo Gran Premio de Madrid en la Fórmula 1 se encuentra a salvo mientras esté en las manos de Jarno Zaffelli. Todavía hay muchas incógnitas por conocer, como si los monoplazas pasarán incluso por dentro de los pabellones de IFEMA, por donde se celebrará la prueba, o incluso si será una prueba nocturna, pero Zaffelli ya estudia la manera en la que dotar de un gran espectáculo a esta nueva cita que, si nada se tuerce, llegará al calendario en 2026.

