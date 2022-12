Alarma en Francia a dos días de la final contra Argentina del Mundial: cinco jugadores fuera

Penúltimo entrenamiento de la selección de Francia antes de disputar la final del Mundial de Qatar. A partir de las 16:00 horas de este domingo 18 de diciembre, el combinado galo y Argentina se ven las caras en el Estadio de Lusail para conocer al próximo campeón del mundo.

En la concentración de Les Bleus continúan produciéndose novedades... y no son buenas. El conocido como 'virus del camello' sigue golpeando al vestuario que dirige Didier Deschamps. Marcus Thuram fue el primero en ser víctima de él, durante la fase de grupos; después cayeron Rabiot y Upamecano; y ahora son Coman, Varane y Konaté los jugadores que son baja.

Ninguno de los tres ha podido entrenar junto al resto de sus compañeros este viernes aquejados de este 'virus del camello'. Deschamps habló así sobre él: "Hemos tenido algunos casos de síntomas similares a los de la gripe. Estamos tratando de tener cuidado para que no se propague y los jugadores han hecho un gran esfuerzo en la cancha y obviamente sus sistemas inmunológicos se resienten".

[Macron quiere que Karim Benzema viaje a la final del Mundial para animar a la selección de Francia]

Sin embargo, hay no acaban los males de Francia. Otros dos futbolistas, además de Coman, Varane y Konaté, han causado baja en el último entrenamiento del combinado galo. Estos son el madridista Tchouaméni. El mediocentro, tal y como ha informado la Federación Francesa de Fútbol (FFF), sufre un golpe en la cadera.

Aurélien Tchouaméni, con la selección de Francia en el Mundial de Qatar 2022 AFP7 / Europa Press

El otro futbolista que no se ha ejercitado junto al resto del grupo es Theo Hernández. El lateral tiene molestias en la rodilla después del encontronazo que sufrió con Boufal durante el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos. Precisamente, una acción por la que los Leones del Atlas se han quejado ante la FIFA al considerar que el árbitro debió sancionar como penalti esa jugada en cuestión.

El 'virus del camello'

En rueda de prensa, Ousmane Dembélé se refirió al virus que se ha cebado con la selección gala durante la Copa del Mundo: "No tenemos miedo al virus. Les he hecho un té con miel y están mejor. Seguro que están mejor para la final. Hay que tomar precauciones, pero no nos preocupa".

Además del futbolista del Barça, Kolo Muani también fue preguntado por los medios sobre el virus: "No tenemos miedo ni nos preocupa. Seguro que vamos a recuperar a todos". "Los que están malos se quedan en la habitación, somos muy estrictos en esto", sentenció el delantero francés.

Sigue los temas que te interesan