La despedida más dura del Mundial para Luis Suárez: se queda sin el récord histórico de Uruguay

Uruguay confirmó un desastre que se viene fraguando desde el día de su debut en el Mundial de Qatar y cayó eliminada en la fase de grupos al no poder marcar un tercer gol contra Ghana. Los sudamericanos vencieron en su último partido y mostraron su mejor versión hasta el momento, pero la victoria de Corea del Sur en su partido ante Portugal les dejó con la obligación de hacer las maletas antes de tiempo.

La eliminación es un drama nacional para un país tan futbolero como Uruguay, pero también es especialmente complicada para Luis Suárez, uno de los jugadores más emblemáticos. El delantero soñaba con convertirse en este Mundial de Qatar en el máximo goleador de la Historia de la Celeste en las Copas del Mundo, pero se fue de vacío y sin poder alcanzar el récord que tanto anhelaba.

A sus 35 años de edad y en plena cuesta abajo de su carrera deportiva, ya lejos de su mejor nivel, el de Qatar se planteaba como el último Mundial de la carrera de Luis Suárez, por lo que quería llegar lejos con su país. Sin embargo, ya no podrá aumentar sus registros como goleador en esta competición, y en el caso de llegar a la próxima edición lo haría con los 39 años superados.

El máximo goleador de la Historia de Uruguay en los Mundiales sigue siendo por lo tanto Óscar Míguez. El delantero, fallecido en el año 2006, formó parte del mítico equipo que ganó la Copa del Mundo en 1950 y con un total de 8 goles lidera la tabla de máximos artilleros. Luis Suárez se queda con uno menos, 7 goles, en el escalón inferior, mientras que otro mítico jugador uruguayo como es Diego Forlán se quedó con 6 dianas.

Un Mundial para olvidar

No ha sido el mejor Mundial de la vida de Luis Suárez y eso lo ha notado Uruguay. La avanzada edad con la que han llegado dos hombres que hace tiempo eran clave como Suárez y Edinson Cavani ha supuesto un hándicap para la Celeste, pese al aire fresco y de calidad que aportaba Darwin Núñez. El juego del equipo, sin embargo, no ha sido el mejor y los delanteros no han podido brillar como esperaban.

Luis Suárez fue titular en el primer partido ante Corea del Sur en el que Uruguay se quedó sin marcar. El ex del Fútbol Club Barcelona entre otros equipos aguantó sobre el terreno de juego 64 minutos antes de ser sustituido, síntoma de que las piernas ya le pesan y no aguanta un partido completo al más alto nivel.

Luis Suárez llora tras la eliminación ante Ghana REUTERS

Alonso no quedó del todo satisfecho con la actuación de Suárez en aquella cita, por lo que en el segundo partido contra Portugal decidió dar un lavado de cara al equipo. Luis Suárez se quedó en el banquillo y arriba apareció Cavani en el once titular. La suerte de Uruguay no fue mejor porque el partido del jugador del Valencia fue muy gris. Suárez entró en el tramo final para jugar el último cuarto de hora aunque sin consecuencias.

En la tercera jornada, en el momento definitivo, el hombre que deslumbró en el Liverpool volvió a la titularidad. Uruguay fue mucho más protagonista en el ataque, llegó más y mejor que en resto de encuentros y eso lo notó Luis Suárez. Tanto, que dio una asistencia en el segundo gol de la Celeste, aunque se quedó de nuevo sin marcar. Jugó 66 minutos. Su imagen al término del partido llorando desconsolado hablan por sí solas.

