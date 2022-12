Uruguay vence a Ghana pero confirma su fracaso y las dos selecciones se quedan fuera del Mundial

Ghana

Veinte años después, Uruguay cae eliminada en la fase de grupos de un Mundial. Desde Corea y Japón en 2002 no sucedía nada parecido, pero los sudamericanos no han podido evitar este drama nacional y un fracaso deportivo en un grupo en el que estaban Corea del Sur, Ghana y Portugal. [Narración y estadísticas: Ghana 0 - 2 Uruguay]

La Celeste ganó pero consumó el desastre curiosamente en su mejor partido de todo este Mundial. El mal inicio y los pinchazos previos pasaron factura a los de Diego Alonso, y la reacción a última hora resultó insuficiente. El golpe es duro porque Uruguay fue equipo de octavos de final y se vio con el pase en la mano durante muchos minutos, pero la victoria de Corea del Sur contra Portugal y la impotencia para marcar un tercer gol confirman el batacazo.

Ghana, que volvió a fallar un penalti contra Uruguay como en el 2010 que bien podría haber cambiado la película del partido, terminó cobrándose su particular venganza. Los africanos también se marchan a casa con la derrota, pero al menos sacian su sed de vendetta y lograron que Uruguay, que impidió su pase a semifinales en Sudáfrica, también haga las maletas antes de tiempo.

Los jugadores de Uruguay celebran uno de los goles ante Ghana. REUTERS

Miedo y nervios

Uruguay llegaba en una situación crítica a esta última jornada de grupos. No le valía otra cosa que no fuera ganar, pero ni mucho menos se volvió loca en el inicio. El planteamiento de Diego Alonso no quería transmitir precipitación, pero los sudamericanos eran sospechosos de terminar cayendo en la apatía tal y como había sucedido en los encuentros anteriores.

Es cierto que si alguien demostró tener algo más de ambición en el arranque esa fue la selección de Uruguay, pero le costaba llegar con claridad. Con Luis Suárez de nuevo en el once inicial dejando otra vez en el banquillo a Cavani, su acompañante en la delantera, Darwin Núñez, estuvo lento en el primer acercamiento.

Se presagiaba un partido cerrado y conservador por parte de ambos hasta la segunda mitad. El miedo al fallo estaba en el aire y nadie quería conceder absolutamente nada al rival, pero al cuarto de hora todo entró en una espiral de locura. En su primera aproximación sobre el terreno sudamericano, Jordan Ayew ejecutó un lanzamiento que repelió Rochet, pero su despeje quedó franco para Kudus, que fue derribado por el guardameta.

Un lance del partido entre Ghana y Uruguay REUTERS

Ahí tuvo que entrar el VAR. Había dos dudas en la jugada. Una, sobre una posible posición de fuera de juego, la otra, si Rochet había tocado a Kudus. Una vez confirmada la pena máxima, André Ayew asumió la responsabilidad. Fue ahí entonces cuando a más de uno seguro que le vino a la cabeza la imagen de hace 12 años en el Mundial de 2010. En aquella ocasión, Ghana falló una pena máxima ante Uruguay que le podía haber dado el pase a las semifinales. Aquel choque terminó en la tanda de penaltis y pasaron los sudamericanos.

André Ayew cogió poca carrerilla y despacio, casi como con dudas, se dirigió hacia el balón. El disparo no fue el mejor y Rochet enmendó su error con una buena parada para mantener el empate. Aquello sirvió de punto de inflexión para Uruguay, que se había visto a las puertas del abismo y que era consciente de que no podía especular ni un solo segundo más.

Uruguay, al ataque

Los de Alonso jugaban sin red, pero tras haber sentido el precipicio reaccionaron. Darwin Núñez tuvo el primer gol en sus botas con una magistral picada, pero la defensa de Ghana sacó casi sobre la línea. Fue serio aviso de lo que estaba por llegar. En el ecuador de la primera mitad iba a entrar en acción De Arrascaeta, la gran estrella del partido. El centrocampista del Flamengo se erigió en el héroe inesperado de la Celeste.

Luis Suárez recibió el balón dentro del área, tiró un amago, hizo otro y ejecutó un lanzamiento que obligó a responder a Ati-Zigi. Su parada, sin embargo, no fue del todo efectiva porque el esférico quedó suelto y allí apareció en el segundo palo De Arrascaeta, libre de marca, para meter la cabeza y hacer el primero.

Los futbolistas de Uruguay celebran el segundo gol ante Ghana. REUTERS

Se quitó un peso de encima el equipo de Diego Alonso. Llegaron seguramente sus mejores minutos en todo el Mundial y reflejo de ello fue la jugada del segundo gol. Fede Valverde inició en la divisoria de los dos campos, filtró un pase por dentro para Pellistri, la magia de Suárez y de Darwin intervino y finalizó otra vez De Arrascaeta con una volea digna de museo. Un gol para verlo repetido.

Ghana busca la reacción

Por entonces, Ghana estaba fuera y Uruguay era equipo de octavos de final, así que los africanos quisieron reaccionar metiendo cambios al descanso. Sus acercamientos, no obstante, fueron tímidos aunque Kudus fue el faro del ataque en todo momento. El Mundial de Iñaki Williams deja mucho que desear y se marcha con un mal sabor de boca al haber pasado casi desapercibido.

Uruguay tenía más pólvora. A los diez minutos de la reanudación, Darwin Núñez cayó en el área derribado por Amartey, pero tras la revisión de VAR se apreció cómo el central de Ghana tocó ligeramente el balón en una acción que se quedó por lo tanto sin castigo pese a las protestas de los sudamericanos.

Fue ahí donde Ghana sí que dio un pase al frente, consciente de que el tiempo se acababa y necesitaba empatar el choque. Semenyo cruzó demasiado su lanzamiento con la pierna izquierda desde dentro del área y después Kudus volvió a rozar el gol con un disparo ante el que Rochet metió una gran mano. Se olía el gol de los africanos, pero todavía quedaba un último giro de los acontecimientos.

Matías Vecino se lamenta por la eliminación de Uruguay ante Ghana. REUTERS

Llegó la noticia del gol de Corea del Sur ante Portugal, o lo que era lo mismo, que Uruguay pasaba a estar eliminada salvo que marcara un gol más. El impulso fue inmediato y los de Alonso se lanzaron arriba sin dudarlo. La Celeste fue en tromba al ataque y eso también propició espacios a sus espaldas, por lo que los últimos minutos del partido fueron un carrusel de ocasiones en las dos áreas que terminó sin goles de puro milagro.

La jugada más polémica llegó ya en el tiempo añadido. Cavani lanzó la carrera y cayó derribado dentro del área por Seidu. El contacto parecía claro, ya que sin querer el defensa de Ghana se cruzó en la carrera del delantero del Valencia, pero el colegiado no vio oportuno señalar penalti ante la indignación uruguaya. Tras el pitido final, enseguida varios jugadores fueron a recriminar esta acción al colegiado, especialmente Godín o Giménez, fuera de sus casillas.

Ya no había marcha atrás. Uruguay se marcha de este Mundial por su mal inicio y por no haber sabido encontrar la manera de anotar un tercer gol ante Ghana cuando tenía la situación controlada. Los africanos, que partían con ventaja, también dicen adiós con un decepcionante final. Ninguno de los dos estará en octavos y miran con envidia a Portugal y a Corea del Sur.

Ghana 0 - 2 Uruguay

Ghana: Zigi; Alidu, Amartey, Salisu, Rahman; Thomas, Abdul Samed (Kyereh, m. 72); Kudus, Andre Ayew (Bukari, m. 46), Jordan Ayew (Sulemana, m. 46); e Iñaki Williams (Semenyo, m. 72).



Uruguay: Rochet; Varela, Giménez, Coates, Olivera; Pellistri (De la Cruz, m. 65), Bentancur (Vecino, m. 35), Valverde, De Arrascaeta; Darwin Núñez y Luis Suárez (Cavani, m. 65).



Goles: 0-1, m. 26: De Arrascaeta. 0-2, m. 32: De Arrascaeta.



Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Amonestó a los uruguayos Darwin Núñez (m. 20) y Luis Suárez (m. 60).



Incidencias: partido correspondiente a la tercera y última jornada del grupo H del Mundial Qatar 2022, disputado en el estadio Al Janoub ante 43.443 espectadores.

