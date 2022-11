Marruecos - Croacia, el Mundial Qatar 2022 en directo | Resultado, narración y goleadores del partido

Luka Modric, el líder de la selección croata, aseguró este marts que si su equipo ganara el Mundial podría retirarse: "Si pasara eso (ganar el Mundial), sería genial. Si ganamos... podría retirarme, sí", dijo Modric, al ser preguntado por unas declaraciones similares que realizó Cristiano Ronaldo, quien fuera su compañero en el Real Madrid.

"No he tomado ninguna decisión sobre esto. Quiero jugar un gran torneo, con el grupo y de forma individual, no quiero pensar en nada más", agregó Modric.