Messi: "Seguramente es mi último Mundial, la oportunidad final para conseguir este gran sueño"

Ovacionado. Así abandonó la sala de prensa Leo Messi antes del estreno de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar. La Albiceleste se enfrenta este martes a Arabia Saudí y, en la previa, el futbolista que más veces ha conquistado el Balón de Oro a lo largo de la historia compareció ante los medios de comunicación.

Al cien por cien

"Me siento muy bien físicamente, llego en un gran momento físico y personal. Entrené diferenciado el otro día porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro".

Una edición distinta

"Este Mundial es diferente por la época, vinimos casi sin preparación los equipos, estamos preparados y llegamos bien, siempre es especial jugar un Mundial".

Última oportunidad

"Es un momento diferente del año, siempre me sentí bien y cómodo cuanto más he jugado, hasta llegar al inicio del Mundial. No hice nada especial, me cuidé como toda mi carrera, seguramente es mi último Mundial, y última oportunidad para conseguir este gran sueño".

Leo Messi, en rueda de prensa con la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

Salir a ganar

"Esperamos seguir creciendo con este grupo, se siente muy bien en lo grupal, esperamos partido difícil ante Arabia. Hay que manejar bien la ansiedad y los nervios, iremos a buscar el partido desde el principio".

Cariño recibido

"Es hermoso que la gente me apoye aun sin ser argentino, en gran parte por mí, soy un agradecido por el cariño que he recibido en el mundo, y aquí en Qatar es una muestra más".

¿Su mejor Argentina?

"No sé si mejor, pero venimos de ganar y eso quita presión y da tranquilidad, se trabaja de otra manera, sin ansiedad, sin estar tan pendientes de resultados. Me recuerda al grupo de 2014, muy unido y que tenía claro lo que hacer".

Un gran momento personal

"No sé si es el momento más feliz de mi carrera, pero sí que me encuentro muy bien. Me agarra con otra edad, más maduro, intento disfrutar al máximo y vivirlo con mucha intensidad. Hoy creo que disfruto mucho más de todo esto, antes no lo pensaba simplemente disfrutaba de jugar, era todo tan seguido, jugábamos cada tres días y no me daba tiempo de disfrutarlo mucho. A veces pasan desapercibidas muchas cosas que me tocó vivir en mi carrera y ahora trato de vivir el presente y de disfrutar".

[Polémica en Francia por esta canción racista de aficionados argentinos para el Mundial de Qatar]

Querer siempre más

"Lo que me lleva a seguir intentándolo es la ilusión, las ganas, el querer siempre más. Creo que siempre hay que intentarlo sea lo que sea y no quedarse con las ganas y pensar en qué hubiese pasado, sino afrontarlo".

Mensaje de veterano

"Es difícil en este momento hacerles entender que tienen que disfrutar del momento porque me pasó y a la edad de ellos no me daba cuenta, no sabemos si se va a volver a repetir y si van a volver a jugar otro Mundial. Que vivan la experiencia al máximo y que después se aíslen de todo eso y que intenten jugar como venimos haciéndolo ahora".

La edad es un grado

"La edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequeños detalles que antes no me daba cuenta. Hoy está por encima el disfrutar a cualquier cosa".

