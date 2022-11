La FIFA prohíbe a la Inglaterra de Harry Kane llevar el brazalete arcoíris en el Mundial de Qatar

La FIFA ha confirmado a la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) que se prohíbe que Harry Kane luzca el brazalete arcoíris durante el Mundial de Qatar 2022. Así lo adelanta The Telegraph. El tabloide británico destaca que según el máximo organismo del fútbol, sus propias regulaciones no permiten el uso de este brazalete conocido como 'One Love'.

Este brazalete 'One Love' fue diseñado en su inicio para expresar la solidaridad con las personas de colectivos marginados, como puede ser el LGTBI, para la Copa del Mundo que se disputa entre este domingo 20 de noviembre y el 18 de diciembre en el país del Golfo Pérsico.

Este mismo domingo, día de estreno del Mundial, se produjo una reunión entre las diferentes partes. En esta cumbre, se ha transmitido la decisión final de la FIFA para el máximo de los pesares de la FA. Aunque no solo Inglaterra tenía decidido usar lo que se ha convertido ya en todo un símbolo, sino también otras selecciones occidentales.

Lo que todavía se desconoce es si habrá finalmente o no castigo para aquellos capitanes que, pese a no haber recibido el permiso, utilicen el brazalete arcoíris durante el Mundial de Qatar. Todavía no hay comunicación oficial a los futbolistas al respecto, pero se especula con que pueden ser objeto de amonestación nada más el balón eche a rodar.

Ni comunicado a los jugadores o selecciones ni tampoco una nota oficial de la FIFA en sus diferentes medios oficiales para echar luz al respecto del debate. Aunque el organismo ya lanzó brazaletes alternativos durante la jornada previa a la inauguración de la Copa del Mundo.

En ellos, diferentes frases de solidaridad, que pueden ir cambiándose según avance el torneo. También se pone de relieve que en estos se verá el corazón de 'One Love', pero de ninguna manera los colores de la bandera arcoíris que representa al colectivo LGTBI.

Opinión de los protagonistas

Van Dijk, capitán de Países Bajos, ya habló sobre ello: "Usaré el brazalete de 'One Love'. Nada cambió desde nuestro punto de vista. Si obtengo una tarjeta amarilla por usarlo, entonces tendríamos que discutirlo porque no me gusta jugar mientras estoy con una amarilla".

Mientras que Manuel Neuer, de Alemania, confirmó que usará el brazalete 'One Love'. Así las cosas, además de germanos, ingleses o neerlandeses, también Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica o Gales apuntan a utilizarlo. Por otra parte, Estados Unidos va con su propia versión.

"Sí, lo usaré. Esto es un nuevo experimento para todos nosotros. Este torneo es un gran experimento. No tenemos miedo de las consecuencias. Tenemos el respaldo de la Federación alemana. No somos los únicos de Europa haciendo esto, muchos están participando", aseguró Neuer antes del estreno de la Mannschaft.

"Esta no es una declaración política, sino una a favor de los derechos humanos", aseguró también el presidente de la federación alemana Bernd Neuendorf. Sin embargo, pese a estas manifestaciones, si nada cambia, los capitanes que luzcan el brazalete se llevarán la amarilla nada más comience el partido.

