El director de comunicación de la FIFA se declara gay en Qatar y a un día del Mundial

Si la rueda de prensa previa al Mundial de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no dejó indiferente a nadie, la declaración inmediata del director de comunicación del organismo, Bryan Swanson, tampoco. El periodista escocés, una de las personas de confianza del dirigente, declaró ante los medios que es gay.

No es habitual que sea la persona del departamento de prensa la que cerrara la comparecencia, más que para despedir el acto de forma protocolaria. Esta vez fue diferente, con Swanson dejando un mensaje importante dentro del marco crítico que hay alrededor del Mundial de Qatar.

Infantino también hizo mención al colectivo LGTB en su rueda de prensa. El mandamás de la FIFA aseguró que en Qatar se está dando la bienvenida "a todo el mundo" y que "las puertas se están empezando a abrir" en el país árabe.

La declaración de Bryan Swanson fue la siguiente: "Estoy sentado aquí como un hombre gay. El hecho de que Infantino no sea gay no significa que no le importe. A él sí. Vosotros ves la parte pública, yo veo la parte privada. Hablamos mucho de esto".

"Ya ha pasado algún tiempo trabajando al lado de Gianni y en todo momento me he sentido respaldado y ayudado. Soy gay como también lo son otros muchos otros de mis compañeros. La FIFA se preocupa mucho por todas las personas de todas las orientaciones sexuales".

"La FIFA es una organización que ayuda que es inclusiva y que siempre está pendiente de todo para ayudar a todas las personas. Estamos aquí en Qatar para trabajar y no hemos tenido problema alguno. Bueno, ya tenéis el titular", concluyó.

El periodista escocés trabajó en Sky antes de llegar a la FIFA en 2021. Estaba al lado de Infantino durante la declaración de este y, poco después del final, pidió la palabra aparentemente de forma espontánea para hablar del tema ante casi 500 periodistas.

Bryan Swanson, en el centro de prensa del Mundial de Qatar Reuters

El discurso de Infantino

Esto fue lo que Infantino dijo, al completo, sobre la homosexualidad en Qatar: "He hablado mucho con los dirigentes y se da la bienvenida a todo el mundo. La opinión de uno o dos no es la de un país. Esto es un requisito que se va a cumplir. Las normas existen, como pasó en Suiza en el 54. ¿Nos quedamos en casa y criticamos a los árabes porque no permiten a los gays en público? No, hay que pasar por un proceso. Las puertas se están empezando a abrir. Pido que intentemos unir, no es una guerra. La ciudad es preciosa y la gente está feliz".

Infantino dio un discurso que será recordado y que, sobre todo, no va acorde a las críticas del mundo hacia la competición y el país organizador. Habló acerca de la cultura qatarí, sobre el asunto de los miles de trabajadores fallecidos y atizó a Europa en defensa del Mundial.

