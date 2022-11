Infantino defiende el Mundial de Qatar: "Europa debería pedir perdón antes de dar lecciones"

A un día del arranque del Mundial de Qatar, el presidente de la FIFA Gianni Infantino atendió a los medios de comunicación desde el Virtual Stadium 1. Ante medio millar de periodistas, el máximo mandatario del organismo internacional del fútbol dio su visión sobre lo sucedido alrededor del torneo.

Infantino dio un discurso que será recordado y que, sobre todo, no va acorde a las críticas del mundo hacia la competición y el país organizador. Habló acerca de la cultura qatarí, sobre el asunto de los miles de trabajadores fallecidos y atizó a Europa en defensa del Mundial.

"Hoy me siento qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado, trabajador migrante", inició su discurso. "Me siento como ellos y sé lo que es sufrir acoso de pequeño. Era pelirrojo y sufrí bullying. Lloré e intenté participar con ellos. Soy hijo de trabajadores migrantes, en condiciones muy complicadas en Suiza, cómo vivían y los derechos que tenían. Veía como se trataban a los que intentaban entrar en el país. Suiza se ha convertido en un ejemplo de tolerancia", relató sobre su vida.

Y añadió: "Qatar ha progresado y hablaremos de ello, como también espero que hablemos de fútbol, si no están cansados. La FIFA está orgullosa de estar aquí. Me cansa leer comentarios sobre gente y decisiones de hace doce años. Va a ser el mejor Mundial. Lo que la gente quiere es el fútbol".

Infantino dijo que las muertes de los obreros suceden en todo el mundo "y nadie se acuerda de ellos". "Qatar ha ofrecido a muchos migrantes ganar diez veces más que en su país. En Europa no lo permitimos. Solo llegan unos pocos. Si a Europa les importara el destino de estos migrantes, se debería crear rutas para que algunos llegaran a Europa, como está haciendo Qatar. No podemos hacer la vista gorda a cosas que no funcionan en Qatar, pero la moral unidireccional es simple hipocresía", señaló.

"Creo que se puede sobrevivir tres horas al día sin beber alcohol"

Luego siguió con más ataques fuertes a la visión del viejo continente: "Lo triste es que en las últimas semanas hemos sido testigos de una doble moral. Los europeos nos dan muchas lecciones. Soy europeo y por lo que los hemos estado haciendo los últimos 3.000 años, deberíamos disculparnos los próximos 3.000 antes de dar lecciones. Vine hace seis años y lo primero que hice fue hablar de los trabajadores. ¿Cuántas empresas europeas ganan dinero aquí o en otros países de la zona y se han preocupado de los trabajadores? Ninguna. Igual ganaban menos si lo hacían. Nosotros, sí".

"Aquí defiendo el fútbol y las injusticias. La FIFA se preocupa y Qatar, también. ¿Saben cuántos periodistas vinieron a un acto sobre discapacitados hace dos días? Cuatro", recalcó. E incluso se refirió al veto qatarí a las cervezas en el perímetro de los estadios: "Creo que se puede sobrevivir tres horas al día sin beber alcohol, pero al ser un país árabe parece que es un problemón".

"Qatar supondrá cerca de 700 millones de euros respecto al último Mundial"

Sobre la aceptación al colectivo LGTB en el país dijo: "He hablado mucho con los dirigentes y se da la bienvenida a todo el mundo. La opinión de uno o dos no es la de un país. Esto es un requisito que se va a cumplir. Las normas existen, como pasó en Suiza en el 54. ¿Nos quedamos en casa y criticamos a los árabes porque no permiten a los gays en público? No, hay que pasar por un proceso. Las puertas se están empezando a abrir. Pido que intentemos unir, no es una guerra. La ciudad es preciosa y la gente está feliz", señaló.

Por último habló del Mundial en clave económica y los beneficios que dará, incluido a la propia FIFA: "Hemos vendido los derechos audiovisuales por 200 más que en Rusia, también en patrocinio. En cuanto a las entradas también una cifra muy parecida. Qatar supondrá cerca de 700 millones de euros respecto al último Mundial. El mundo cree en la FIFA y en lo que hemos hecho por limpiar la FIFA".

