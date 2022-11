Luis Enrique se pone serio en Jordania: del "objetivo de llegar a la final" a la gran defensa de Ansu Fati

España ya ha realizado su primer viaje rumbo al Mundial de Fútbol de Qatar 2022. El equipo nacional tendrá en primera instancia un partido amistoso contra Jordania que se disputará este jueves. Será una gran prueba de fuego para el combinado de Luis Enrique antes de que arranque la hora de la verdad en la competición más esperada.

El técnico atendió a los medios de comunicación precisamente desde Jordania antes de ese partido amistoso concertado por la Real Federación Española de Fútbol. El seleccionador confirmó que las bajas serán Álvaro Morata, Marcos Llorente y Hugo Guillamón. Habló sobre la lesión del delantero del Atlético de Madrid y también sobre el caso individual de Ansu Fati.

Ganas del amistoso contra Jordania

"Con ganas de mañana disfrutar del fútbol. Las estrellas tienen suerte porque todas son estrellas, los 23 que estarán en la plantilla son de alto nivel y catalogados como estrellas".

¿El mejor entrenador del mundo?

"No he dicho que era el mejor entrenador de España, he dicho que era el mejor del mundo. Era una broma, pero en vez de una broma suena como de alguien muy egocéntrico que no es mi caso".

Luis Enrique junto a los jugadores de la selección española en un entrenamiento EFE

Llegar hasta la final

"Los objetivos que tiene España en el Mundial son los mismos que los de las selecciones mejor clasificadas en la lista FIFA. Jugar siete partidos".

El partido contra Jordania

"Las conclusiones que sacaré de este partido son importantes y los jugadores lo saben. En un entrenamiento te puedes ganar la condición de titular, imagina en un partido. Me ha sorprendido la selección de Jordania, vi su partido contra Kosovo y nos costó ganar allí, no va a ser fácil para nada. Nos vamos a tomar el partido muy en serio".

El nivel de Jordania

"Sólo he visto el partido contra Kosovo, pero los resultados del último año y medio de Jordania son positivos, les transmitiré a mis jugadores la dificultad que supone jugar estos partidos. Es difícil marcarte un objetivo cuando tu único objetivo es ir partido a partido. Intentaremos pasar como primeros y si no se puede, como segundos de grupo".

Cómo se gestionó el amistoso

"Normalmente los seleccionadores no queremos jugar contra equipos que van a estar en el Mundial. Es la federación la que negocia contra quién jugar y a nosotros nos parece una buena idea jugar aquí, estamos más cerca de Doha. No escojo a los jugadores en función de su equipo o su edad, escojo a los jugadores en función de poder plasmar mi idea. La Federación organiza el partido y se nos planteó la oportunidad de jugar este partido, pero las negociaciones no las llevé yo."

Favoritas para el Mundial

"Cuando empieza el Mundial nadie se atreve a descartar a ninguna selección. En el fútbol actual la igualdad es dominante y cada vez hay menos diferencias entre las selecciones y las selecciones árabes tendrá oportunidad de hacer buenas cosas".

Luis Rubiales y Luis Enrique antes de volar con la Selección hacia Jordania EFE

Fichajes desde Jordania

"Viendo un único partido y teniendo en cuenta que los nombres son difíciles de recordar, no me atrevo a decir si hay algún jugador con nivel para jugar en España".

Estado de la plantilla

"Los he visto muy bien, a excepción de algún jugador que viene con alguna molestia puntual y que mañana reservaremos por un hecho de prudencia. Si mañana tuviera que jugar el primer partido del Mundial podría jugar. El nivel de los entrenamientos es muy alto y les veo en un nivel notable alto, casi sobresaliente".

Lesión de Morata

"La selección no va a cambiar su manera de jugar porque no esté Álvaro. Hay jugadores que con otras cosas aparecen cosas diferentes, no va a haber ningún cambio de sistema o de manera de jugar, sería ridículo después de todo el tiempo que llevamos para llegar a la cita más importante y hacer algo diferente. Morata, Llorente y Guillamón serán los descartes".

Nueva faceta en Twitch

"No voy a hacer un spoiler. Estáis sufriendo como si yo fuera a atacaros, no tengo nada contra la prensa. Voy a intentar trataros con educación, ya sé mi papel que llevo muchos años en el fútbol. El vídeo es la mejor forma que tengo de explicarlo, ahora tengo followers, tengo suscriptores y de todo. Cuando me ponga a streamear tendréis material para decir lo que queráis. Para mí es un experimento, abro el móvil y me salen corazones por todos lados. Igual tenía que haber empezado antes".

La situación de Ansu Fati

"Os agradecería, es una petición que os hago aunque no me vais a hacer caso. Dejad de referiros a Ansu como un jugador que ha sufrido lesiones. Le he visto mejor que en junio que no pudo jugar. Mañana jugará titular y espero que juegue los 90 minutos. Y ya está, es un jugador como todos los demás, volverá a pasar por lesiones como todos los futbolistas".

Relación con los jugadores

"A mí me gusta mucho generar confianza en los jugadores, complicidad, no lo consigo con los 26 porque no soy ducho en la materia, pero mantener una buena relación con el jugador es importante para mí".

Su trato con Messi

"Esa pregunta a Messi que no soy su entrenador ni lo seré nunca más sí es válida. Tuvimos una relación buena, pero dos personas de carácter y con presiones pueden tener un error, pero se solventó. Mi objetivo con todos los jugadores es dejarles algo y si encima lo hago con el mejor de la historia imagina lo que significa para mí".

