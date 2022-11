Luis Enrique defiende su lista para el Mundial: "Vamos a dar guerra, de miedo no vamos a morir"

Luis Enrique anunció a los 26 convocados para el Mundial de Qatar 2022. Una lista continuista y donde apenas pudieron apreciarse cambios respecto a las últimas vistas por el seleccionador. En ella, el regreso de Ansu Fati o la llamada a Hugo Guillamón como mayor novedad fueron lo más destacado.

En la rueda de prensa posterior, Luis Enrique volvió a dejar clara su apuesta por una serie de jugadores de su completa confianza. El seleccionador defendió a capa y espada a todos los futbolistas que le acompañarán en su primera cita mundialista desde el banquillo, ya que jugó tres en el terreno de juego.

El asturiano tuvo que hacer frente a las preguntas sobre los descartados, aunque no quiso señalar a todos aquellos que se quedaron fueran por poco. El caso más destacado fue el de Borja Iglesias, que no acudirá en detrimento de Ansu Fati. Aún así, quiso recalcar que fue una decisión que no tomó hasta el último minuto.

Luis Enrique anuncia la lista de 26 futbolistas de España para el Mundial

Confianza plena

Luis Enrique se mostró completamente confiado en el bloque por el que ha apostado para Qatar 2022. Una serie de jugadores de su completo gusto y que ya saben lo que es estar a sus órdenes en otras ocasiones. Como él mismo aseguró es "un bloque continuista", convirtiéndose en una de las razones por las que no hay grandes sorpresas.

"Me ha quedado una lista macanuda. La confección de cualquier lista conlleva la toma de decisiones... y hay jugadores que se han quedado fuera y por méritos deberían estar también. Confianza total en el grupo y creo que llega en el mejor momentos. Hemos creado un equipo y estoy plenamente convencido que vamos a dar guerra en Qatar", fueron sus primeras palabras en rueda de prensa.

"Aquí, puedo escoger lo que yo creo que interpretan mejor la idea que tenemos. El trabajo difícil está en el campo. Mi tarea es coordinarlos y potenciar sus virtudes. Tenemos la tendencia de fijarnos en los errores. Tienen que rendir. Ese es mi objetivo en este Mundial", explicó sobre la convocatoria.

Además, también quiso recalcar el buen hacer de sus jugadores. La presencia de una convocatoria hecha a su medida y con futbolistas de gran nivel, les hace estar en la terna de las favoritas. El propio Luis Enrique ve muy claro todo

"Si es la mejor o no, el tiempo lo dirá. En términos de lo que considerábamos importante, llegamos de la mejor manera. Cumpliendo con nuestras mejores expectativas. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar. No creo que haya nadie que diga que somos una pareja de baile agradable". agregó.

El mejor seleccionador posible

El técnico de la Selección se mostró convencido de sus capacidades para liderar a España desde el banquillo. Con su habitual sorna, Luis Enrique dejó claro su pensamiento a la hora repetir al menos el éxito de las semifinales de la Eurocopa. Él está muy seguro de todo lo que puede aportar.

"Con todos los palos que nos dan, encima vamos a dudar nosotros. Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra. Si tengo que convencer a mis jugadores... si me ven dudar. No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero yo me lo creo. Dudas, ninguna", resaltó de manera irónica, aunque con un claro mensaje de autoconfianza en él y en el grupo.

Luis Enrique durante la rueda de prensa. REUTERS

También mostró convencido de que es el entrenador capaz de guiar a la Selección a grandes metas. Tras el éxito de la Eurocopa, donde llegó a semifinales, se mostró muy seguro de ser un equipo de muchas aspiraciones y pelear por conquistar el Mundial.

Selección joven

Otro de los aspectos que quiso recalcar el técnico es la juventud de la Selección. Con un once teóricamente muy joven, donde solo sobrepasan las treintena Morata y Busquets, Luis Enrique destacó su apuesta por el talento precoz como Pedri, Gavi o Ansu Fati.

"No voy a cambiar por llegar al Mundial. Esta es la selección de Luis Enrique. De miedo no vamos a morir. No hay duda de lo que vais a ver en España. Estas son nuestras cualidades. Si va a llegar al resultado, es imposible de predecir. Es la visión que veremos en Qatar y es prácticamente imposible predecir si eso nos será suficiente", resaltó tras ser preguntado por una posible apuesta por una lista de jugadores más experimentados.

"La mayoría de jóvenes ya están en equipos de nivel. Respecto a la Eurocopa, salimos y salieron reforzados. Nos planteamos ese siguiente paso con mucho optimismo", reforzó su teoría sobre la llamada la camada del talento español.

