Piqué saborea la retirada: 2 días después lanza un proyecto tras librarse del veto de Laporta a Twitch

Gerard Piqué siempre ha demostrado con su inconformismo a la hora realizar negocios. Siempre ha demostrado una ambición desmedida por inmiscuirse en diferentes proyectos, aún mientras seguía con su carrera como futbolistas en las filas del Fútbol Club Barcelona. Y ahora que ha dejado la profesión, no iba a ser menos.

Pese a retirarse del mundo de deporte de manera oficial tras el partido contra Osasuna, donde por cierto acabó expulsado, Piqué ha dado a conocer su nueva ocupación tan solo dos días después. Y no se ha ido muy lejos para encontrar la motivación para dar rienda suelta sus ideas.

Para ello, ha creado Kings League. Con nombres del calibre de Iker Casillas o Sergio Agüero o personajes tan importantes de la escena de Internet como TheGrefg, DjMariiO o su buen amigo Ibai, ha puesto en marcha una especie de liga amateur de fútbol para aficionados al deporte del balón.

Gerard Piqué presentando la Kings League Twitch

Un sorprendente proyecto completamente relacionado con el deporte que tanto le ha dado al excentral. Una nueva competición donde él cambiará completamente el rol que ha tenido hasta el momento. Como ya adelantó en su charla con Ibai, actuará al más puro estilo Javier Tebas. Con 12 equipos confirmados, presididos por Casillas o TheGrefg, se disputarán 11 jornadas y después unos playoffs para dirimir al campeón.

Aunque todo ello se pondrá en marcha en 2023, Piqué y compañía ya han presentado Kings League y todo parece estar preparado para el desembarco de la misma a través de Internet. Todos los partidos podrán seguirse a través de la plataforma de Twitch y en los canales de los creadores de contenido que dirigirán a los equipos.

Adiós al veto de Laporta

Gerard Piqué ya durante su mencionada charla con Ibai ya dio esbozos de la situación que le rodea en sus últimos días como jugador del FC Barcelona. El ya exfutbolista dejó bien claro que si por él hubiese sido habría abandonado antes al club, sin embargo, la situación marcada por los resultados y las lesiones de sus compañeros en el mismo puesto le hizo continuar.

Además, también añadió otro dato crucial relacionado con su nueva competición. Pese a que ya tenía la idea en la cabeza y le estaba dando forma desde la sombra, Piqué estaba maniatado completamente al ser futbolista del Barça. Su pacto con Joan Laporta, presidente culé, a no dar rienda suelta a sus negocios le provocó ese veto a la hora de poner en marcha el proyecto.

"En verano hablo con el presidente y me comprometo a varias cosas. ¿Charla dura? Los primeros minutos sí, luego no. ¿Si siempre pasa lo mismo? Siempre nos hemos dicho las cosas como son. Bueno, me comprometí a unas cosas y una de ellas era no hacer nada fuera del terreno de juego", recalcó durante su conversación con Ibai antes de presentar el proyecto.

Joan Laporta durante la presentación de Pierre Emerick Aubameyang

Al estar maniatado, Piqué tuvo que dejar prácticamente sus negocios apartados durante sus últimos meses como futbolista. Una decisión que mantuvo hasta el final y con la que ha cumplido el compromiso con Laporta. Él mismo aseguró que no le gusta incumplir los tratos, de ahí esa motivación por mantenerse a un lado.

"Yo le dije 'me comprometo a desaparecer de contenido de cualquier tipo'. Lo de los medios no, pero sí que me dije que iba a concentrarme y en prepararme porque venía de una lesión. Pero voy a tema sensaciones. Hay veces que tengo ganas de hablar y de dar espectáculo y otras que no. En estos últimos meses, no he tenido ganas. Cuando doy mi palabra, me gusta cumplir siempre", afirmó el ya exfutbolista.

Nuevas puertas abiertas

El emprendimiento siempre ha estado muy presente en los últimos años de la carrera de Gerard Piqué y ahora toma una especial importancia. Lo primero de todo, que al decir adiós al fútbol tiene la completa libertad para volcarse en sus negocios. Uno de ellos es KOI, al que aseguró que asistiría a las finales de la Iberian Cup en caso de superen a su rival en semifinales.

Un hecho que no podría ocurrir de seguir en activo, por lo que las puertas se le han abierto de par en par al exjugador de clubes como Real Zaragoza, FC Barcelona o Manchester United. Es decir, tiene en su poder la decisión total de hacer lo que le venga en gana.

KOI, el equipo de eSports de Piqué e Ibai Llanos

Y aún así, tampoco está descartada una vuelta al profesionalismo, él tampoco se cerró la puerta a hacerlo con el FC Andorra, club de su propiedad y que milita en la Segunda División. "¿Jugar en el Andorra? Nunca, nunca, no puedo decirlo. Pero no creo. Estoy muy orgulloso del Andorra. De verdad, vedlo", recalcó, aunque sin llegar a descartarlo del todo. Lo que sí es cierto es que multitud de opciones se le presentan ante sí, haciéndole virar en la dirección que desee.

Aún así, al ser presidente del equipo, aspira a realizar grandes cosas con el club, ya que podría intentar un posible ascenso a Primera. También se ha especulado mucho con su faceta de ocupar el mismo cargo en el FC Barcelona, aunque aseguró que todavía era demasiado pronto para ello.

"He disfrutado mucho de mi carrera como futbolista, pero ahora al tener la oportunidad de no estar entrenando todos los días o tener los fines de semana ocupados, pues quiero aprovechar y hacer cosas. Pero en un tiempo, no sé si lejano, ayudar al club de mi vida", resaltó sobre la idea de volver al conjunto culé en un futuro.

Lo primero ha sido poner en marcha un proyecto como Kings League, donde ha rodeado de buenos amigos para sacarlo adelante. Con él, ha cumplido uno de sus sueños al tener un papel similar al del presidente de La Liga. "Yo voy a tener un rol siempre soñado, voy a ser Javier Tebas. No voy a votar a VOX, pero yo tendré el rol de Javier Tebas", explicaba con anterioridad.

A través de sus niñas bonitas, KOI, Kosmos y Kings League, podrá disfrutar de libertad de movimientos en prácticamente cualquier ámbito. Con la primera ya ha dado el salto completo a los eSports, donde ha colocado a su equipo entre las grandes referencias españolas en videojuegos con el Valorant o League of Legends.

Con KOI ya compite en la Superliga de LOL y próximamente, en 2023, lo hará en la LEC (máxima competición europea). Es decir, está cumpliendo poco a poco con pasos agigantados dentro de la industria de los videojuegos y los eSports, donde ya se ha hecho un nombre junto a Ibai, que se embarcó con él en el negocio.

Tampoco está de más recordar todo lo que han logrado a través de Kosmos. Con ella ha conseguido cerrar acuerdos como el de la Supercopa de España para trasladarla a Arabia Saudí y que le costó más de un disgusto tras filtrarse. Además, ha colocado en el estrellado a la Copa Davis, reformulando completamente su sistema y dándole un lavado de cara para hacerla mucho más atractiva.

Piqué no se ha tomado un tiempo de descanso para llevar a cabo sus proyectos y plasmar sus ideas en nuevos negocios. De la retirada a la Kings League, un salto que puede ser el preludio de lo que está por llegar con el exfutbolista.

