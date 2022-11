La Selección que ha crecido con Luis Enrique, el 'líder' que nunca miró más allá del Mundial

Luis Enrique llega al final del camino que se marcó en la Selección. No tiene por qué serlo, pero el técnico asturiano nunca miró más allá de este Mundial de Qatar. Cuando llegó al banquillo en 2018 fue solo con dos años de contrato, hasta la Eurocopa, y fue a finales de 2019 -tras regresar de su tiempo apartado del cargo- cuando amplió hasta 2022.

La pregunta sobre su futuro sigue en el aire. Todavía no se sabe si continuará al frente de la Selección tras el Mundial y su renovación está aparcada. Lo que sí ha ido renovando, y de arriba a abajo, ha sido el vestuario del combinado nacional. Se ha hecho un equipo a medida que es puesto a prueba a partir del día 23 de noviembre en Qatar.

A Luis Enrique no le ha temblado el pulso cuando le ha tocado hacer las convocatorias, como no lo ha hecho para la de este viernes (12:30 horas). Su idea es que la Selección la hace el entrenador y no tiene por qué reunir solo a los que estén en mejor forma. Él es el líder del grupo y con ese pensamiento irá hasta el final, llegué ahora o más adelante.

La demostración de que Luis Enrique ha sacudido los cimientos de la Selección para hacer su equipo está en la comparación con el último Mundial, el de 2018. Entonces, quien estaba a los mandos era Julen Lopetegui. Aunque el entrenador vasco nunca llegará a dirigir en aquella cita por su despido fulminante a un día del arranque de la competición. Hoy en día aquel equipo está despiezado.

De los 23 de Rusia solo hay cinco que siguen siendo fijos en la Selección (Busquets, Jordi Alba, Koke, Azpilicueta y Carvajal). El resto de nombres se ha ido cayendo por el camino, algunos inmediatamente después del Mundial, para dar paso a un equipo totalmente nuevo.

Tras Rusia se despidieron jugadores ilustres como Iniesta, Silva, Piqué o Reina y otros nunca contaron para Luis Enrique como Diego Costa, Lucas Vázquez, Monreal y Odriozola. Luego fueron dejando de ir a cuentagotas. La última vez de Nacho fue en octubre de 2018, las de Isco y Aspas en noviembre de 2019 -con Robert Moreno-, la de Sergio Ramos en marzo de 2020 y la de Kepa en noviembre de ese mismo año, la de Thiago en julio de 2021 y las de Rodrigo y De Gea hace justo 12 meses.

La comparación opuesta se hace con la lista de la Eurocopa que se disputó el año pasado. De los 24 que fueron convocados, solo ha habido tres que han desaparecido de los planes de Luis Enrique hasta el punto de no entrar en la prelista de 55 futbolistas para Qatar: De Gea, Fabián Ruiz y Adama Traoré. Thiago sí estaba en ella.

Los otros 21 estarán en Qatar o, al menos, han formado parte del debate del seleccionador para elaborar el equipo. Hasta la Eurocopa tiró de prueba y error, pero desde entonces se ha seguido una línea continua que marcan quiénes forman parte y quiénes no de la Selección de Luis Enrique.

Lo tiene tan claro el asturiano que los 16 primeros futbolistas más utilizados con él como seleccionados eran fijos para Qatar desde hacía tiempo. Así quedaría el top20 de Luis Enrique.

JUGADOR PARTIDOS MINUTOS U. Simón 27 2.504 S. Busquets 27 2.080 Ferran T. 30 2.046 A. Morata 28 1.911 P. Torres 20 1.634 Koke 24 1.622 Rodri H. 26 1.560 D. Olmo 23 1.529 E. García 18 1.424 A. Laporte 15 1.384 C. Azpilicueta 19 1.369 J. Alba 17 1.368 J. Gayà 14 1.185 P. Sarabia 21 1.167 Pedri 14 1.041 M. Llorente 17 996 S. Ramos 15 931 D. De Gea 9 855 Gavi 12 793 G. Moreno 14 735

Los números de Luis Enrique

La carrera de Luis Enrique hasta ahora está marcada por algunas polémicas como su disputa con Robert Moreno o la tensión en ciertos momentos con Luis Rubiales. Es un técnico que no ha convencido a todos por su fuerte personalidad y su manera tan única de gestionar el equipo de España.

En el fútbol se dice siempre que mandan los resultados y es lo que hay que medir para valorar el trabajo de Luis Enrique antes del Mundial. Aunque es algo que él ya se encargó de hacer por el resto hace solo unos meses. Fue su reivindicación y la de una Selección a menudo infravalorada.

El cuadro de Luis Enrique para comparar su Selección con las otras grandes de Europa

"Solo por poner las cosas en contexto...", ponía Luis Enrique -no muy dado a pronunciarse en redes- el pasado mes de septiembre. Acompañaba al escueto mensaje un cuadro con el rendimiento de España a sus manos desde que volviera al banquillo a finales de 2019. La Selección frente a otras nueve grandes selecciones europeas.

La conclusión era que ninguno de esos países había logrado igualar o mejorar los resultados de la España de Luis Enrique en más de dos de las siguientes competiciones: las Nations League de 2020 y 2022, la última Eurocopa y la clasificación para el Mundial de Qatar.

A España solo le ha faltado un título. En la Nations League de 2020 perdió la final ante Francia y en la Eurocopa fue semifinalista. El Mundial -difícil tarea- y la próxima Final Four de la Nations League, en 2023, son las siguientes oportunidades para lograr ese trofeo que se resiste, y que en realidad es el único 'pero' de la Selección de Luis Enrique.

El balance de Luis Enrique en sus 39 partidos dirigidos a España -sin contar los que le reemplazó Robert Moreno estando en el cargo de seleccionador- es de 22 victorias (56%), 10 empates (26%) y 7 derrotas (18%). Además, su Selección ha marcado 82 goles (2.1 por partido) y ha encajado 37 (0.9 por partido). Son los números de un equipo creado por y para el momento que afronta en cuestión de días.

