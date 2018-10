Manolo el del Bombo cierra un ciclo: deja de viajar al extranjero con España

A sus 70 años y con 10 Mundiales y siete Eurocopas como historial animando a la selección española en el extranjero, Manolo el del Bombo ha decidido dejar de viajar junto al equipo nacional de fútbol. Muy a su pesar, a Manuel Cáceres le tocará animar a distancia desde ahora. "No iré más al extranjero porque te ponen pegas, es lamentable. Animaré, pero desde España", reconoció el célebre aficionado este lunes en el programa Versió Rac1.

"A mí no me gusta llegar a la puerta de un estadio y que te pongan pegas y tal. No", aseguró apesadumbrado Manolo. En el presente Mundial de Rusia llegó incluso a pedir ayuda al presidente Vladimir Putin, a la par que a los Reyes de España, para poder introducir su bombo en los estadios.

No tuvo problemas de ningún tipo en las anteriores Copas del Mundo a las que acudió, pero Manolo ha acabado tan harto de las trabas a las que se ha enfrentado este verano que ha decidido, al igual que algunos jugadores de La Roja, cerrar un ciclo. Lo cual no significa que el del Bombo vaya a dejar de animar a la selección: sí viajará a los partidos que se celebren en nuestro país.

De hecho, y dada su edad, el propietario de un bar casi tan famoso como él (situado muy cerca del estadio de Mestalla en Valencia) ya empieza a pensar en su propio relevo generacional. "Hay algunos que tocan el bombo y tal, pero es difícil conseguir lo que he hecho yo. Si sale uno, pues bien, contento", sentenció.