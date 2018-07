El comentario que deja en evidencia a María Gómez: “Alguien tendrá que consolar a los pibones de Marruecos”

María Gómez, enviada especial de Mediaset al Mundial de Rusia 2018, es la noticia. No debería, porque un periodista nunca debe estar el foco informativo, pero esta vez sí que lo es. ¿El motivo? Tras ser abanderada del feminismo –y criticar que un aficionado la llamara “guapa” o que un ruso le diera un beso durante un directo- los usuarios de las redes sociales más tarde le han sacado los colores con un vídeo en el que llama pibones a los jugadores de Marruecos.

A la luz han salido unas declaraciones en las que deja a un lado los atributos deportivos de los futbolistas marroquíes para centrarse en los sexuales: “¡Yo quiero dormir con el enemigo! Los pibones que están en la selección de Marruecos… ¡Es alucinante! Subía en el ascensor y decía: “¡Pero madre mía! ¿Cómo son tan guapos? ¡Todos! Y magjísimos, por cierto. Alguien tendrá que consolarles o invitarles a un zumo”, comentó la locutora de Mediaset.

Días después, María Gómez ‘cogió’ la bandera del feminismo para criticar que un aficionado ruso le diera un beso durante una retransmisión –también lo hizo con otras periodistas de diferentes países– y después dejó en evidencia a un aficionado español por llamarla “guapa”.

Tras esas críticas, se hizo viral una contestación de Mónica Marchante, periodista de Movistar+, en la que decía: “Pues a mí no me parece machista que me llamen guapa. Igual es porque no me llevaron nunca a un Mundial sin tener ni idea de fútbol, ni me pusieron de florero en la foto de equipo rodeada de machitos. Y mucho menos llevando cinco minutos de periodista deportiva”, comentó Marchante.

Y siguió con más declaraciones: “No soporto la hipocresía y menos con este tema. ¿Te ponen de adorno y enarbolas la bandera del feminismo después de pasarte el Mundial entrevistando gente de la calle porque no vales para otra cosa? ¡Venga coño!”. “Si es machista que te llamen guapa… ¿Qué es ponerle la mano en el hombro al entrevistado? Igual el tío se sintió acosado… Más Claras Rodríguez, Verónicas Brunatis y menos farsantes”.

Y, para terminar, en ese mensaje viral aparecía Clara Rodríguez: “Lleva 3 Mundiales y 2 Eurocopas haciendo vídeos futboleros cojonudos, directos y lo que le echen. Nunca estuvo en la foto de equipo porque no es joven ni guapa, es una chica normal que trabaja muy bien. Nunca se ha quejado de machismo. No ha necesitado viralizarse ni llamar la atención”.