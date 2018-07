Maradona se ofrece a entrenar a Argentina… ¡gratis!

Diego Armando Maradona se ha ofrecido a entrenar a la selección después de que Argentina cayera en los octavos de final del Mundial de Rusia contra Francia (4-3). Algo, en teoría, normal, pues ya fue técnico de la albiceleste durante Sudáfrica 2010, cuando llegó a cuartos de final. Pero esa no es la novedad. Lo nuevo es que lo haría gratis. No cobraría ni un céntimo. Eso ha reconocido en declaraciones a los medios de su país. Cree que su aura podría dar al combinado nacional lo que necesita para ganar un título –algo que no ha conseguido Messi, más allá de los Juegos Olímpicos–.

Argentina, que no empezó bien el torneo a pesar de ser finalista en el último Mundial, llegó a octavos de final gracias a un gol de Marcos Rojo a cinco minutos del final contra Nigeria. Así terminó la fase de grupos. Pero, al llegar las eliminatorias, no pudo con Francia ni con Mbappé, que provocó un penalti y marcó dos goles en la mejor exhibición individual de todo el campeonato hasta la fecha.

Maradona sustituiría, si todos aceptan la oferta, a Jorge Sampaoli, que tomó el cargo en la selección Argentina después de entrenar al Sevilla, pero su fracaso en el Mundial, con casi toda seguridad, le costará el puesto. La lista de posibles entrenadores es enorme. Eso sí, D10S se ofrece gratis. No para animar –ni siquiera para emborracharse, como se le vio en Rusia–, sino para rescatar a la albiceleste.