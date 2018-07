Mónica Marchante a María Gómez: "Te ponen de adorno y ¿te quejas de machismo?"

La periodista Mónica Marchante ha criticado este martes a María Gómez, su compañera de profesión que ha cubierto el Mundial de Rusia 2018 para Mediaset y que ha denunciado ser acosada ante las cámaras varias ocasiones durante el torneo.

Marchante, periodista de Movistar+, no critica el acoso sino la actitud de Gómez, que en sus redes sociales mostró un vídeo en el que un aficionado le daba un beso, pero especialmente su reacción en la previa del partido de España ante Rusia, cuando un aficionado le llamó "guapa".

"A mí no me parece machista que me llamen guapa", comentó Mónica Marchante, que ha querido dar su opinión sobre uno de los temas de este Mundial. No solo ha sido María Gómez acosada, también otras periodistas de países que también disputan el Mundial, pero la española ha sido la que más se ha quejado, viralizándose sus demandas en las redes sociales.

"Pues a mí no me parece machista que me llamen guapa. Igual es porque no me llevaron nunca a un Mundial sin tener ni idea de fútbol, ni me pusieron de florero en la foto de equipo rodeada de machitos. Y mucho menos llevando 5 minutos de periodista deportiva", comentó Mónica Marchante en referencia a María Gómez.

"No soporto la hipocresía y menos con este tema", aseguró Marchante, que dijo sobre Gómez que "¿te ponen de adorno y enarbolas la bandera del feminismo después de pasarte el Mundial entrevistando gente en la calle porque no vales para otra cosa? ¡Venga coño!".

Moscú. Hoy mismo.Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018

Mónica Marchante fue muy dura con su compañera de profesión y sacó la figura de Clara Rodríguez, también periodista de Mediaset. "Lleva 3 mundiales y 2 Eurocopas haciendo vídeos futboleros cojonudos, directos y lo que le echen. Nunca estuvo en la foto de equipo porque no es joven ni guapa, es una chica normal que trabaja muy bien. Nunca se ha quejado de machismo. No ha necesitado viralizarse ni llamar la atención", sigue el texto de la periodista de Movistar+.

"Si es machista que te llamen guapa... ¿qué es ponerle la mano en el hombro al entrevistado? Igual el tío se sintió acosado... Más Claras Rodríguez, Verónicas Brunatis y menos farsantes", finalizó Mónica Marchante en este duro ataque a María Gómez.