Rodrigo y su emotiva carta tras la eliminación de España en el Mundial

Los jugadores de la selección española de fútbol quedaron muy tocados por la eliminación ante Rusia en los octavos de final del Mundial. No obstante, algunos evidenciaron su tristeza más que otros. Fue el caso de Rodrigo Moreno, al que las lágrimas invadieron tras los penaltis decisivos. El atacante del Valencia sufrió y mucho, como quedó patente en una carta que compartió en sus redes sociales.

"El deporte me ha enseñado que en muchos momentos, a pesar del sacrificio y de la superación, la vida no siempre te proporciona todo en el tiempo y de la manera que nosotros queremos", empieza la misiva, en la que Rodrigo es incapaz de eludir el sinsabor todavía reciente. Aunque aportó algo de aire fresco al equipo nacional cuando entró al campo, no logró traducir ese oxígeno en forma de gol.

Habrá que dejar pasar unas cuantas horas para que la herida cierre, como asegura el propio futbolista. "La tristeza y el dolor son algo que forman parte de la vida de todos nosotros, y por más que lo intentamos evitar a toda costa, todos hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por situaciones y momentos así. Es muy importante aceptar estos momentos, vivir el duelo en paz con uno mismo, apoyarse en aquellos que ‘siempre están’ y dejar que, poco a poco, el tiempo cure", reflexiona Moreno.

"Pero sin duda, lo más importante es aprovecharse de esos momentos negativos para aprender y darse cuenta de que tenemos que persistir en todo aquello que tanto deseamos y que nada ni nadie puede amargarnos y hacernos desistir", lanza esperanzado. A sus 27 años, todavía le queda carrera por delante para abrazar el éxito.

La parte más emotiva de la carta llega al final, cuando Rodrigo se abre del todo y realiza su confesión más reveladora, con la que culmina sus palabras: "Hoy es seguramente el día más triste de mi vida profesional, pero mañana empieza un nuevo día, una nueva oportunidad para volver a intentarlo y con alegría pondré todo de mi parte para que así sea. Gracias a mi familia, mis compañeros y por todos vuestros mensajes. ¡Un orgullo haber representado a España!".