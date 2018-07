Andrés Iniesta y su adiós más amargo: “Los finales no son como uno sueña”

Andrés Iniesta ha anunciado su retirada de la selección española después de la eliminación frente a Rusia (1-1 y 3-4). El centrocampista manchego, que ya había avanzado que se iría tras el Mundial, lo ha confirmado este domingo. Además, lo ha hecho tras ser suplente: Hierro optó por darle la alternativa a Asensio en la alineación titular y dejarlo a él fuera del once. Entró a pocos minutos del final de la segunda mitad, pero no pudo hacer nada. Convirtió su penalti y vio fallar a Koke y a Iago Aspas, que certificaron el final de la ‘Roja’ en este campeonato.

“Me voy con un sabor malo, duro, como todos, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones. Las críticas o no críticas son lo de menos, estamos jodidos porque no hemos sabido dar un paso más, estar a la altura de las circunstancias. A nivel individual no ha sido la mejor despedida, pero el fútbol y la vida tienen estas cosas”, declaró, en zona mixta, el futbolista manchego.

Ahora, tras caer eliminado del Mundial, Iniesta pondrá punto y final al fútbol de alto nivel. El pasado mes, se despidió del Barcelona, donde ha pasado toda su carrera deportiva, para jugar en la primera liga japonesa. Pero se fue del Camp Nou con la esperanza de hacer algo grande con la selección y poder despedirse con honores. Finalmente, no ha sido así: la ‘Roja’ ha caído en octavos y cierra un ciclo glorioso, protagonizado por él, en el que fue la envidia del planeta fútbol.

Pero, a pesar de todo, no quiso despedirse sin ser optimista. Iniesta, desde zona mixta, mandó un mensaje esperanzador: “Hay relevo, jugadores hay, lo importante es volver a encontrar el camino del éxito, que no es fácil, es más complicado de lo que parece, pero la selección seguirá adelante porque hay jugadores de nivel. ¿Julen? Sería ventajista hablar de la destitución de Lopetegui. Ha sido fundamental, todo tiene su importancia, pero al final los que tenemos la pelota éramos nosotros y nos hemos quedado”, finalizó. Sus últimas palabras como jugador de España.