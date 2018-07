La jugada que define la eliminación de España para Twitter: "Los bugs del FIFA son reales"

Unos se centraron en el aburrimiento generalizado que desprendió el partido. Otros prefirieron criticar a distintos personajes (Piqué, De Gea, Rubiales, Hierro...) a diestro y siniestro. También hubo quienes se conformaron con lo ocurrido dada su justicia. Y los que dieron bola a un vídeo que no tardó en hacerse viral y que, para muchos, es el mejor resumen posible de la eliminación de España ante Rusia en los octavos de final del Mundial de fútbol.

Fueron varios quienes tuitearon la jugada. En un momento dado del partido, Isco iba corriendo hacia el área rusa cuando, de pronto, se chocó de bruces contra Iago Aspas, que estaba levantándose del suelo en ese preciso instante. Lo peor de todo es que la escena, más que cómica, sucedió en pleno ataque de la selección española.

Los comentarios jocosos al respecto no se hicieron esperar: "El típico bug del FIFA", "Penalti claro", "El VAR no sirve para nada", "Tamos atontaos", "Casi me duermo en este partido", "Los bugs del FIFA son reales", "Ese es el blooper del Mundial", "Partido de fútbol sin fútbol", "Una imagen vale más que mil palabras", "Lo más divertido que pasó en el partido"...

Un usuario incluso fue más lejos y decidió compartir otra jugada del duelo en la que todavía había más caídas que en la que se popularizó a través de Twitter.

También tuvo cierto recorrido una comparación entre el partido y una escena de un capítulo de Los Simpson. En ella se juega al fútbol y uno de los equipos (que sería el equivalente a España) no para de pasarse la pelota mientras el otro no hace nada para intentar hacerse con el esférico. Esto provoca la desesperación de los aficionados presentes en las gradas.