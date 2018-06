Cristiano Ronaldo se echa a un país a la espalda y frena el renacer de España

El campeón de Europa y el Balón de Oro. Portugal era mucho más que el rival en el debut de España, un equipo serio, rocoso, con fútbol de quilates y, sobre todo, con un jugador fuera de serie, superlativo, capaz de echarse a todo un país a sus espaldas y frenar la recuperación de España, capaz de todo tras la destitución de Julen Lopetegui y verse dos veces por detrás en el marcador menos de tumbar a CR7. [Crónica: España puede con todo en su debut en el Mundial menos con Cristiano Ronaldo]

Cristiano Ronaldo es en la actualidad el mejor jugador del mundo por noches como la de este viernes. Igual que tantos otros partidos en los que lideró al Real Madrid. Cristiano es un jugador extraordinario, de esos que salen uno cada muchos años. Es un futbolista capaz de levantar a un equipo entero. Portugal es un equipo normal, lejos del nivel de España, y solo ha sido capa de empatar con Cristiano Ronaldo.

No hay dudas de que Portugal no es una de las peores selecciones del Mundial 2018. Para que lo entiendan, no es Arabia Saudí o Panamá. Pero tampoco debe haber dudas que está muy lejos de las favoritas. Y el partido ante España lo demostró. La actual campeona de Europa es una selección limitada que tiene la suerte de tener al mejor jugador del mundo.

Portugal fue claramente inferior a España, que se sobrepuso ante todos los acontecimientos que iban ocurriendo: un penalti de Nacho, un fallo de De Gea, los goles de Cristiano... En principio lo habían conseguido, llegaron al tramo final del encuentro ganando 2-3, pero volvió aparecer Cristiano Ronaldo. De falta directa, aquello en lo que más chistes, memes y críticas ha recibido en España.

Cristiano es ya un jugador legendario. Desde la Eurocopa 2004 marca en todos los grandes eventos del mundo del fútbol de selecciones (Mundial y Eurocopa), pero es que en 2018 sigue siendo un futbolista decisivo. Un hat-trick contra España, en la situación en la que lo obró, tiene un mérito extraordinario. A un gran futbolista, además de verle en los momentos importantes, hay que valorarle cuando tu equipo es claramente muy inferior.

Elegido mejor jugador del partido (lógicamente), Cristiano abrió el Mundial con una actuación sublime. Un mensaje a todo el mundo. Con su futuro en juego, él no duda. Él sigue machacando.