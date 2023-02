Terror en Buenos Aires: los ultras de Boca amenazan a un barrio para ampliar 'La Bombonera'

El nombre Estadio Alberto J. Armando seguramente no le diga mucho a la mayoría de aficionados al fútbol mundial. Sin embargo, si hablamos de 'La Bombonera', la cosa cambia. El coliseo de Boca Juniors es uno de los más míticos y reconocibles del universo del balompié. Por ello, todo lo que tiene que ver con este templo trasciende los límites del deporte.

Boca Juniors inició en el año 2015 un proyecto de remodelación de un estadio que se cae a cachos literalmente. Cuenta con una tribuna clausurada y sus graderíos 'móviles' son conocidos en todo el mundo ya que llevan resistiendo durante años el peso y el rugir de sus fervorosos hinchas sin que nadie sepa muy bien cómo. Al club argentino no le ha quedado más remedio que ponerse manos a la obra para evitar un desastre que podría llegar en cualquier momento en forma de derrumbe.

Las elecciones a la presidencia que se producirán en diciembre de 2023 han supuesto el momento perfecto para que la junta directiva que lidera el empresario Jorge Amor Ameal dé luz verde a este proyecto, el cual se intentará avanzar para conseguir votos de cara a esos importantes comicios. Sin embargo, el problema se ha trasladado ahora de las gradas a las calles del controvertido barrio de La Boca.

Para que el club argentino consiga avanzar en su proyecto, necesita que los vecinos que viven en la calle del Doctor del Valle Iberlucea, junto al único lateral que no tiene tribuna de todo el estadio, vendan sus propiedades en su totalidad para poder iniciar los trabajos de reconstrucción que permitan hacer más grande el Alberto J. Armando. De momento, las negociaciones entre club y vecindario están rotas y los ultras y aficionados más calientes de la 'La 12' ya han empezado a lanzar cánticos, insultos, amenazas y presiones contra estos vecinos para hacerles recular y que terminen vendiendo.

Presiones en 'La Boca'

Todo lo que rodea ahora mismo a la actualidad de Boca Juniors es tensión y polémica. Y más si tiene que ver con 'La Bombonera', un foco de conflictos. La última actualización de las revisiones que ha pasado el coliseo bonaerense ha sido la clausura de uno de sus graderíos, la tercera bandeja sur, la cual se ha dejado ya de usar en los últimos encuentros del club argentino.

Un problema que viene a evidenciar lo mucho que necesitan las instalaciones una reforma, ya que comienza a ser incluso peligroso animar a Boca Juniors con el calor y el fervor que lo suele hacer esta hinchada tan particular. Los proyectos de remodelación del estadio arrancaron en 2015, pero no se han puesto en marcha hasta este 2023, cuando pueden ser una buena baza para ganar las elecciones presidenciales.

La Bombonera, estadio de Boca Juniors Reuters

El problema que tiene ahora mismo el empresario Jorge Amor Ameal, máximo dirigente del club, es que no puede empezar a construir la tribuna que colinda con las viviendas situadas en la calle Doctor del Valle Iberlucea, la única zona del estadio que no tiene grada. Uno de los pilares del plan es cerrar 'La Bombonera' para que pierda su habitual figura de 'D' y así ganar decenas de miles de butacas en el que debería ser el mejor feudo deportivo del país.

Para que eso ocurra, Boca necesita que todos los vecinos que viven esa zona, y que perderían sus casas en caso de que se agrandara el Alberto J. Armando, vendan sus propiedades. Sin embargo, con que solo uno de ellos falle, todo el proyecto podría quedar nuevamente paralizado. La situación es tan grave que incluso Amor Ameal ha amenazado a estos vecinos con intentar una expropiación de sus domicilios si no desisten en su empeño de no vender.

"En el mes de marzo vamos a presentar el proyecto a la Legislatura para tener una zonificación que nos permita ampliar nuestra querida Bombonera". A esta amenaza se ha unido la de los ultras de Boca Juniors, organizados casi todos en 'La 12' los cuales dedican cánticos antes, durante y después de los partidos para que los vecinos terminen vendiendo sin torpedear al club y sin provocar una clausura del estadio por culpa de la paralización del proyecto.

Así pues, en las últimas semanas se han repetido las amenazas y los aficionados han comenzado a hacer viral un cántico que ya ha dado la vuelta a Buenos Aires y a toda Argentina: "¡Vendé la casa, la puta que te parió...!". Sin embargo, por ahora los vecinos se han hecho fuertes en sus domicilios y de momento no ceden. Le han transmitido a Boca que o llega una buena oferta de verdad o de allí no se moverán, estando dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. La guerra es total.

Rubén Lopresti, el máximo referente de los vecinos de la calle Del Valle Iberlucea, reconocía en el diario Olé que el tema les perseguía por todos lados, pero que de momento se mantenían fuertes: "Tengo el vídeo del cántico y nos cagamos de risa. A mí me paran en la calle para preguntarme si es verdad que no vendemos".

El representante de parte del vecindario más famoso de Argentina asegura que aunque sufren presiones, la única vía para el acuerdo es que Boca pague lo que piden, ya que ellos, por amor al club, no se oponen a un crecimiento de 'La Bombonera', pero lógicamente no pueden perder sus vidas: "Dijimos que estamos dispuestos a vender desde el día uno, pero el negocio debería ser entre el club y el propietario, y el precio debería ponerlo el titular del inmueble, no puede poner Boca el precio, la condición o la forma de pago". Y como Rubén piensan las 67 viviendas a las que representa y que se verían afectadas por esta guerra. "Sin vecinos no hay proyecto que se pueda llevar a cabo".

Lopresti reconoce que ahora mismo, además del enfrentamiento con los hinchas, lo que más le preocupa es la pelea contra el presidente: "Siempre fuimos amenazados por el presidente. Lo último que nos dijo fue que si no vendíamos, iba a venir con la topadora e iba a ir por la ley de expropiación. Él quiere ir a la legislatura para cambiar la zonificación, pero eso no acredita a que pueda expropiar".

La mayor disputa que tienen con el presidente se encuentra en el precio que le pondrían a todos los inmuebles. En resumen, la primera oferta realizada por Boca fue un pago de unos 700 dólares el metro cuadrado. Sin embargo, los vecinos aseguraban que valía más de 1.000. De hecho, en la última actualización, estos aseguran que el precio del suelo de la zona ha subido hasta los 1.800 dólares, aunque asumen que como poco tendrán una rebaja del 30% sobre esas peticiones. El Colegio Profesional Inmobiliario estimó que el coste total de la operación podría rondar los 20 millones de dólares y que por el momento el 53% de los vecinos vendería, el 37% está dispuesto a negociar y el 10% no quiere vender o tiene problemas con el título de propiedad

El proyecto 'Bombonera 360'

El proyecto 'Bombonera 360' es el nombre que ha recibido el plan que tiene Boca Juniors para remodelar un Estadio Alberto J. Armando que ahora mismo es una casa en ruinas, con graderíos cerrados y con una amenaza de clausura general. Tan complicada es la situación que incluso el club argentino se planteó abandonarla y apostar por construir una morada nueva desde cero.

El plan de 'Bombonera 360' surgió en el año 2015 y tenía una duración estimada de un plazo de 30 meses que debía iniciarse con la construcción de una cuarta tribuna que cerrara el estadio, lo que obligaba a comprar las dos medias manzanas enteras situadas junto al coliseo. Estas incluían 129 propiedades divididas en 95 departamentos, 20 casas, 9 casas con local, 5 departamentos con local y otra parcela.

Vista aérea del barrio de 'La Boca' con 'La Bombonera' EFE

Sin embargo, aquellos pasos se detuvieron entre 2017 y 2018 para volver a ver la luz un año después, justo tras las últimas elecciones que ganó Jorge Amor Ameal. Al empresario gastronómico le duró poco la emoción de la remodelación ya que lo fue dejando pasar hasta poder usarlo en este 2023 como nueva baza electoral de cara a los comicios de finales de este año.

Tanto es así que el proyecto 'Bombonera 360' sufrió una variante, la llegada de 'Esloveno Plus', una especie de parche que consiste en la creación de una tribuna que aporte 25.000 nuevos asientos y 100 palcos VIP en una obra que duraría 15 meses y que sólo conllevaría la compra de la primera y la segunda línea de casas de las dos media manzanas. La cifra final de asientos que se maneja es que acerque a las 80.000 localidades

Uno de los pilares del proyecto, además de la propia remodelación, es otorgarle al club el permiso del uso exclusivo, precario y gratuito durante 100 años de las fracciones de tierra que comprendan la nueva 'Bombonera 360'. Y por último, el nuevo plan no solo incluye mejoras para el estadio, sino que también brindará diversas funciones sociales y culturales al recinto y espacios verdes para el popular barrio de La Boca. Sin embargo, todo eso se encuentra ahora mismo inmerso en una guerra de vecinos y ultras con el amparo de un club históricamente controlado por la barra de 'La 12'.

