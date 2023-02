Will Still, el entrenador fanático del 'Football Manager': multado, sin licencia y de moda en Europa

Will Still, durante un partido con el Reims. REUTERS

William Still (Braine-l'Alleud, 1992) vio cómo su vida daba un cambio radical hace unos meses, cuando en octubre aceptó ser el primer entrenador del Reims. El belga asumía el cargo del conjunto francés y tenía la misión de levantar el rumbo de un equipo venido a menos, algo así como una quimera para él.

A sus 30 años, la carrera de Still ha sido meteórica, pues ha sido capaz de tener el honor de ser el entrenador más joven de las cinco Grandes Ligas (España, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia) de la actualidad. En poco menos de cinco meses ya se ha convertido en uno de los técnicos de moda del fútbol europeo, ya que ha logrado devolver al Reims a los puestos de honor y además cuenta con una peculiar historia a sus espaldas.

Tras un flojo comienzo de temporada del español Óscar García Junyent en el conjunto galo, los dirigentes del Reims decidieron darle la oportunidad a Still de tomar las riendas del equipo. Una decisión que no pudo ser más acertada, puesto que se mantuvo invicto durante 15 partidos (siete victorias y ocho empates) y que sumó su primer traspié el pasado miércoles en la Copa de Francia al caer derrotado en los octavos de final frente al Toulouse por 3-1.

William Still, en un estadio.

Una meteórica carrera que tuvo su germen en uno de los videojuegos de fútbol más famosos de la historia, el Football Manager. Gracias a él, Still forjó su talento en los banquillos, dando rienda suelta a su creatividad y tomando experiencia a través de un mundo virtual durante muchos años.

Del Football Manager al estrellato

La carrera de William Still comenzó mucho antes de que diese el salto al mundo del fútbol. Su afición de niño al deporte rey le hizo crecer soñando con tener una Play Station para disfrutar de los videojuegos como el FIFA, sin embargo, esa opción rápidamente se desvaneció debido a la negativa de sus progenitores.

Ahí apareció súbitamente el archiconocido Football Manager. El simulador realista de fútbol, donde se podía gestionar a todos los niveles cualquier club del mundo. Un método poco común, pero que a Still le ha salido rentable para adquirir todos esos conocimientos como él mismo reconoce.

"Nunca había pensado que Football Manager hubiera podido influir en mi carrera en la vida real, pero sí. Me obsesioné y encendió el fuego que tengo ahora como entrenador. Mi hermano y yo jugábamos sin descanso. No había nada mejor que eso, aunque fuera virtual. Y aquí estaba yo, haciéndolo de verdad", declaró sobre su afición al videojuego deportivo.

"Y, finalmente, estaba allí haciendo en la vida real. Recuerdo cuando estaba en Sint-Truiden (su primer puesto oficial en un club profesional, como analista de video), estaba jugando el título al mismo tiempo con ellos en 'Football Manager'", explicó en una entrevista tras darse a conocer su historia.

Una demostración de que lo sueños a veces se cumplen, pues a sus 30 años ha ido quemando etapas muy rápido. Empezó como asistente en las categorías inferiores del Preston United. Poco después daría el salto al fútbol belga, donde fue creciendo hasta llegar al Standard de Lieja, uno de los clubes punteros del país. Poco después, a los 28 años, le llegaba la primera oportunidad para ser el primer técnico, en este caso del Beerschot V.A.

Sin licencia y multado

A pesar de su dedicación al mundo del fútbol, William Still no tiene todas las licencias necesarias para entrenar al máximo. Carece de la Licencia UEFA 'A' por lo que el Stade Reims se ve obligado a abonar una multa cada vez que sienta en el banquillo de los galos.

William Still da órdenes desde el banquillo. Ligue 1

25.000 euros por cada partido que disputa y, en total, suma una cantidad de 375.000 euros abonados como castigo. Aún así, eso no le ha evitado convertirse en el técnico más joven de la historia de Jupiter Pro-League y ser el entrenador con menos edad en la actualidad de las Cinco Grandes pese a su escasa experiencia en los banquillos.

Por lo tanto, la confianza de Reims en Still es plena, ya que está dispuesto a asumir una enorme cantidad de dinero para que continúe a las órdenes del club. Una cifra que podría superar el medio millón de euros y que no cambiará hasta que consiga la Licencia 'A' de la UEFA. Mientras tanto, él sigue trabajando para rendir al máximo con el conjunto francés.

Pese a todo, Still llegaba con un pequeño bagaje en los banquillos, que los combinaba con su experiencia en el Football Manager, antes de dar su gran salto. El belga acumulaba 28 partidos como primer entrenador antes de recalar en el Reims, ya que sumó 15 en Primera División de su país con el Germinal Beerschot y 9 en Segunda División con el Lierse, con el que llegó a conseguir siete victorias consecutivas y del que fue relegado por no tener la Licencia 'A'. No obstante, fue una experiencia muy enriquecedora para él. "Tenía 24 años y estaba muerto de miedo... pero lo hicimos muy bien", explicó en el programa de 'Players Voice'.

Una aventura en los banquillos donde todavía puede crecer a pesar de solamente tener 30 años. Still ya ha sido capaz de registrar una marca histórica en los banquillos del Reims, donde ha resucitado a un equipo que peleaba por no descender en otoño y que ahora sueña con meterse en un Europa tras un meteórico crecimiento en tan solo unos meses.

