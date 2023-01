El Real Madrid espera inaugurar oficialmente en diciembre el Nuevo Santiago Bernabéu

El Nuevo Santiago Bernabéu será presentado oficialmente el próximo mes de diciembre. Las obras están previsto que finalicen antes de esa fecha, pero no será hasta entonces cuando sea la puesta de largo del renovado coliseo del Real Madrid. Así lo ha confirmado Catalina Miñarro, consejera de ACS, vicepresidenta de MAPFRE y también la única mujer que forma parte de la Junta Directiva del club blanco.

Durante el foro tertulia La Luz, celebrado en Murcia, la abogada del Estado ha respondido a las preguntas de los periodistas. En medio de estas, ha desvelado que el Nuevo Bernabéu será inaugurado de manera oficial en diciembre, aprovechando con un parón en la competición.

Catalina Miñarro ha afirmado que el proyecto del nuevo estadio es "impresionante". Así las cosas, la fecha prevista para la inauguración es diciembre, aunque tal y como señaló anteriormente Florentino Pérez, en el último comité directivo, apuntó que las obras finalizarán entre el final del verano y los meses de septiembre u octubre.

Además de sobre la presentación oficial del Nuevo Santiago Bernabéu, Catalina Miñarro también ha hablado sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Algo que la consejera de ACS no ha descartado: "Yo con Florentino no descarto nada. Si tiene que venir y se ajusta a los criterios del club, vendrá. Y si no, no vendrá y lo harán otros".

Florentino Pérez, durante el acto de entrega de insignias a los socios del Real Madrid en 2022

"De lo que sí estoy segura es que, llegado el caso, Florentino hará siempre lo que más convenga el club", ha añadido la directiva del Real Madrid. Por otro lado, a la abogada del Estado también se le ha preguntado por Vinicius Júnior. "Hay que darle más protección porque verle jugar es un espectáculo. Las últimas muestras de racismo contra él son sencillamente inaceptables", ha respondido.

Otro de los temas ha sido el futuro de la Superliga. Precisamente, este martes se ha conocido el fallo a favor que impide sancionar a los clubes fundadores. Catalina Miñarro ha defendido jurídicamente el proyecto de la nueva competición que promueven tanto el Real Madrid como el Barcelona y la Juventus de Turín, además de recordar que también hay otros nueve clubes implicados ya que "siguen siendo socios porque no se han ido de la sociedad", aunque por las "presiones" de la UEFA no se encuentren en primera línea.

