El análisis de Chus Mateo y Sergio Rodríguez del Real Madrid - Panathinaikos de la Euroliga

El Real Madrid recibe al Panathinaikos en el WiZink Center este miércoles 1 de febrero. El equipo blanco viene de ganar en la última semana El Clásico de la Euroliga frente al Barcelona y de imponerse después al Manresa en partido de la Liga Endesa.

Antes del encuentro contra el Panathinaikos, Chus Mateo ha hablado en rueda de prensa sobre el partido. El entrenador del Real Madrid de Baloncesto ha avisado de que tendrán delante a un rival al que "no puedes conceder licencias". "La igualdad en la Euroliga es máxima y no hay ninguna concesión a la relajación", ha insistido.

Además, ha agradecido el cariño y apoyo a los aficionados para después ser Sergio Rodríguez el que analizase el encuentro de la máxima competición del baloncesto continental. El 'Chacho' ha apuntado que deben " mantener la línea de concentración y energía" de los últimos partidos.

Chus Mateo, dando instrucciones a los jugadores del Real Madrid EFE

Sobre el rival

"Es un equipo con mucho talento al que no puedes conceder licencias. Tienes que ser capaz de defenderles como equipo. Hay que estar juntos, cerrarles en defensa, rebotear y hacer nuestro juego. Es importante no perder oportunidades de ganar en casa. La igualdad en la Euroliga es máxima y no hay ninguna concesión a la relajación".

Mensaje a los aficionados

"Quiero agradecer también el apoyo que recibimos de la afición en el último partido de Euroliga. Vamos a intentar defender nuestra casa lo mejor posible, con la ayuda de nuestra afición siempre es más fácil. Siempre están ahí pero el otro día les sentimos todavía más cerca y quería agradecérselo".

[El Real Madrid obra una gran remontada y vence en la prórroga al Barça en El Clásico de la Euroliga]

El calendario no da tregua

"Es lo que hay y no se puede hacer nada. Aceptamos las normas de juego porque son para todos igual. Entrenamos menos de lo que nos gustaría por viajes, pero tratamos de no quejarnos. Queremos estar fuertes y afrontar lo que venga. Tenemos que estar preparados tanto física como mentalmente. En líneas generales, estamos trabajando bien. Somos muy autoexigentes".

'Chacho' Rodríguez

Rival complicado

"Panathinaikos es un equipo con mucho talento en todas las posiciones, es un rival difícil. Lo más importante será la energía que pongamos sobre la cancha desde el principio. Venimos de una buena racha y tenemos que mantener la línea de concentración y energía que hemos mostrado en los últimos partidos. Esperamos que el público del WiZink nos apoye como hace siempre porque así todo resultará más fácil".

