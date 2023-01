El Madrid solventa con autoridad el partido ante el Manresa y vuelve a ser colíder de la Liga Endesa

Con contundencia, solvencia y regularidad. Así se llevó el Real Madrid la victoria de la cancha del BAXI Manresa en una nueva jornada de la Liga Endesa que le sirvió para recuperar el coliderato de la competición junto al FC Barcelona. Los blancos no tuvieron altibajos y firmaron 40 minutos redondos en los que no dejaron ver ninguna fisura. Siempre tuvieron la situación bajo control y la distancia entre ambos equipos en el marcador no hizo más que aumentar con el paso de los minutos.

Con la manera de salir a la cancha, los de Chus Mateo dejaron claro que no querían ningún tipo de complicación y que tenían la firme intención de solventar el trámite por la vía rápida. Efectivamente, así lo hicieron. El BAXI Manresa, instalado en la zona baja de la clasificación, no pudo hacerle cosquillas a un rival netamente superior y tendrá que seguir peleando por evitar el descenso de categoría.

El trabajo del Real Madrid fue coral y no necesitó en esta ocasión de ninguna actuación individual brillante para sumar una nueva victoria. Hasta once jugadores diferentes consiguieron ver aro, aunque como es habitual Hezonja, Musa y Tavares se colaron entre los máximos anotadores de un equipo que se quedó a las puertas de llegar a los 100 puntos.

Sin opción al Manresa

Llegaba el Real Madrid con la moral por las nubes después de la brillante victoria sobre el FC Barcelona en el Clásico de la Euroliga. Sin embargo, tenía trampa este encuentro porque la relajación podía jugarle una mala pasada a los blancos, pero demostraron ser muy fuertes mentalmente porque su salida a la cancha fue demoledora y definitiva.

Los de Chus Mateo rozaron la perfección en este primer parcial, aprovechando las facilidades defensivas que les brindaba el Manresa y mostrando un acierto en los lanzamientos impresionantes. Al Real Madrid le entraba todo lo que intentaba, no importaba quien lanzara, solo sabían que esos tiros iban a ir para dentro.

💪 ¡Arrancamos la 2⃣ª vuelta de la Liga con una contundente victoria en la cancha del @BasquetManresa!#HalaMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/kzHHk4Jw9W — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 29, 2023

Así, el marcador comenzó muy pronto a estirarse y hubo un momento en el que los blancos casi doblaban en el marcador a un rival que no encontraba la manera de frenar la sangría. Este primer cuarto terminó con diez puntos de ventaja para los visitantes (22-32), pero más allá del resultado hablaban las sensaciones. Quedaba mucho por delante, pero este inicio fue definitivo para el resto del encuentro.

El Real Madrid estaba a gusto, se sentía cómodo y se divertía sobre la cancha. Todo esto quedó todavía mucho más claro con el arranque del segundo cuarto, porque un parcial de 1-12 finiquitó el encuentro antes de tiempo para agrandar la diferencia casi hasta los 20 puntos (23-44). El escenario era idóneo para que Chus Mateo rotara al equipo y repartiera minutos, más todavía cuando el resultado al descanso era de 36-57.

Se deja llevar

Quedaba toda la segunda parte por delante, pero todo estaba visto para sentencia. Al Real Madrid le bastó con dejarse llevar en los siguientes minutos para seguir incluso agrandando las diferencias en el luminoso, y lo consiguió, porque en el tercer parcial siguió la tónica de los minutos anteriores. Bajó el ritmo de anotación claramente, es cierto, pero eso no fue óbice para que la renta fuera cada vez más grande.

El Manresa consiguió frenar la sangría, aunque fue solo provisionalmente porque de nuevo Tavares se puso el mono de trabajo y volvió a destacar por encima del resto. Al término del tercer cuarto, el resultado era muy claro, un 47-74 favorable a los blancos que dejaba un último parcial de trámite. Allí la renta llegó a irse incluso por encima de los 30 puntos y el Real Madrid soñó con llegar a los 100, pero se quedó a un paso. Los de Chus Mateo vuelven a mandar en la clasificación de la Liga Endesa junto al FC Barcelona.

Sigue los temas que te interesan