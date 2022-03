Ranieri descubre al verdadero Abramovich: "Cuando llegó parecía un niño en el patio del recreo"

Roman Abramovich es uno de los nombres más pronunciado estos días en el entorno de la Premier League. El todavía dueño del Chelsea está viviendo un auténtico calvario por su relación con Vladímir Putin. El estallido de la guerra en Ucrania y la invasión de las tropas rusas del territorio enemigo ha provocado que uno de los mayores perjudicados en el mundo del fútbol sea el empresario soviético.

De momento, Roman tendrá que abandonar el club a la mayor brevedad posible y por eso ya se le ha obligado a vender la entidad de Stamford Bridge para la cual no han dejado de aparecer posibles compradores. Hasta que la situación se resuelva, el Chelsea no puede hacer movimientos con sus cuentas. Eso implica que no podría hacer renovaciones, fichajes o incluso venta de entradas y camisetas hasta nueva orden o hasta que todo se normalice de nuevo.

Una catarsis que podría poner al límite completamente al equipo tanto a nivel deportivo como a nivel institucional. Aunque todos confían en que la situación pueda resolverse antes de que le salga caro a uno de los equipos más importantes de Inglaterra. El Chelsea se sitúa en estos momentos tercero en la tabla de la Premier League y peleando por entrar en Champions.

Roman Abramovich en el palco del Chelsea John Walton / PA Wire / dpa

Una persona que conoce bien el club y que conoce bien a su todavía propietario es Claudio Ranieri, quien ha analizado cómo ve a la entidad londinense: "No creo que haya riesgos graves para el club. Son campeones de Europa y del mundo, seguro que encontrarán un comprador capaz de mantener su estatus actual. Pero está el otro lado, el del mundo que gira en torno a los equipos de fútbol, hasta la implicación del deporte en la guerra de Ucrania. Estamos superando esquemas establecidos, como el principio de zona franca deportiva. Estaría bien que el deporte fuera verdaderamente una isla feliz, pero ya no puede ser así".

El técnico italiano habla así sobre el conflicto bélico que se ha desarrollado en el norte de Europa: "A nadie debería haberle importado en teoría, porque en ese momento Putin estaba en la presidencia rusa y la situación general era muy diferente de la actual. Esta guerra, horrible como todas las guerras, nos obliga a reflexionar. Este asunto plantea algunos interrogantes e imagino que se establecerán reglas más estrictas sobre los clubes que las vigentes, por ejemplo, en la Premier League".

El primer Abramovich

El veterano entrenador habla sobre Abramovich, al que conoció durante su etapa como entrenador del Chelsea. Él era el técnico cuando el empresario ruso llegó y compró al equipo después de que consiguieran meterse en la Champions en el final de la temporada anterior con una victoria épica.

Roman Abramovich y Vladimir Putin, en una imagen de archivo

"Era joven y entusiasta. Parecía un niño en el patio del recreo. Estaba muy presente. Venía a menudo a los partidos y, a veces, para hablar con calma, viajaba en su avión privado después de regresar de viaje. Quería estar informado y comprender. Compró al Chelsea porque nos habíamos clasificado para la Champions League en la última jornada del campeonato, ganando al Liverpool. Si no hubiéramos logrado ese objetivo, la historia de los Blues hubiera sido diferente".

Por último, Claudio también valoró la posición actual del técnico, Thomas Tuchel, que ha cambiado por completo al equipo y que le llevó al título de la Champions: "¿Tuchel? Me parece que se está portando muy bien. ¿Será capaz de mantener unido al equipo? No tengo dudas. El campeonato es un duelo Manchester City-Liverpool, pero el Chelsea sigue en la carrera por la Champions".

[Más información: El Chelsea de Abramovich, el último objetivo de Arabia Saudí para seguir blanqueando su régimen]

Sigue los temas que te interesan