Pogacar y su plan para dar la sorpresa en la Milan-San Remo: "Es la carrera más difícil de ganar de todas"

Tadej Pogacar no para de fijarse nuevos objetivos. El corredor esloveno del equipo UAE ya prepara el que será su siguiente reto después de un inicio de temporada para enmarcar. Ahora se encuentra desplegando todo su talento por Italia y su siguiente aparición será en el primer Monumento de la temporada, la Milan-San Remo.

La Classicissma le espera en lo que será el primer gran duelo entre los especialistas en carreras de un día de la temporada. La antesala de esta prueba ha estado protagonizada en los últimos años la carrera del sterrato, la Strade Bianche, una jornada para clasicómanos que, a pesar de no tener mucho que ver en su composición con la ronda milanesa, sí se ha consolidado en el calendario por delante del primer Monumento. No obstante, en las carreteras blancas de la Toscana, los escaladores como Pogacar cuentan con muchas más opciones de victoria.

El corredor esloveno sabe que tomará la salida en Milán sin ser uno de los principales favoritos. De hecho, a pesar de que ahora mismo es el mejor ciclista del mundo con diferencia, sabe que su triunfo sería una sorpresa. No obstante, eso no significa que no lo vaya a intentar y que no esté trazando ya una estrategia junto con los pesos pesados de equipos. El UAE se ha convertido en la escuadra con más triunfos de la temporada con 18, aventajando a Quick Step, líder habitual de este ránking año tras año.

Tadej Pogacar, durante la Strade Bianche 2022. Strade Bianche

A pesar de que su gran reto está en las vueltas por etapas, su talento y su versatilidad le hacen también ser un claro candidato a este tipo de pruebas. Así lo demostró el pasado curso al vencer en la Lieja-Bastoña-Lieja y en Il Lombardia, los dos primeros Monumentos de su palmarés. Ahora persigue el reto alcanzado por leyendas como Eddy Merckx de ganar en las cinco carreras más importantes de un día.

La táctica de Pogacar

Dentro de ese reto, Pogacar sabe que la Milan-San Remo es la más difícil para él porque se trata de una prueba de gran kilómetraje sin muchas dificultades montañosas y con una previsible llegada al sprint: "Todo el mundo sigue preguntándose qué carrera veremos el sábado. Será una carrera larga y dura. Sin duda Milán-San Remo es una de esas carreras que quieres correr, pero es una de las carreras más difíciles de ganar. Venimos aquí con un equipo fuerte y haremos todo lo posible".

"Creo que es una de las carreras más difíciles de ganar y para mí creo que es la más difícil de todas. La carrera sólo se decidirá si alguien intenta irse en solitario. No soy el ciclista con las cualidades perfectas para ganar, pero si tengo una oportunidad, iré a por ella".

Tadej Pogacar con el tridente de la Tirreno-Adriático UAE Team

La prueba que arrancará en la ciudad de la moda y que terminará en la Vía Roma de San Remo, constará de 293 kilómetros y tendrá como cada año dos puntos claves. La Cipressa y el Poggio, las dos colinas marcadas para poder lanzar ataques lejanos. Estas carecen de dificultad para marcar la diferencia, pero serán los únicos momentos para que corredores como Pogacar jueguen sus bazas y consigan evitar una llegada masiva al sprint.

"La Cipressa no tiene mucha pendiente y en el Poggio muchos ciclistas pueden recuperar. Si hay ritmo, pueden aguantar muchos velocistas. Un ataque lejano sería muy especial, pero no lo veo probable. Sin embargo, quizá se pueda probar en la Cipressa". Aunque no lo confirma, Tadej deja entrever la que podría ser la hoja de ruta de su nueva hazaña.

[Más información: El ciclismo abre el debate entre Pogacar y Eddy Merckx: "Cuando ataca está fuera de este mundo"]

Sigue los temas que te interesan