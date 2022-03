Fernando Alonso: "Hemos llegado a la cima de la fiabilidad como equipo"

Fernando Alonso ya tiene ganas de que empiece la nueva temporada de Fórmula 1. El piloto asturiano del equipo Alpine espera con gran emoción la primera clasificación del curso en el Gran Premio de Bahréin, donde todos deberán demostrar su potencial real para arrancar la lucha por el título.

Alpine ha alternado luces y sombras durante esta pretemporada, pero lo cierto es que las sensaciones finales han sido muy positivas. Especialmente para un Fernando Alonso que llega más motivado que nunca al inicio de la presente campaña. El ovetense regresó a la Fórmula 1 para esto, para el cambio de normativa que le permitiera de nuevo luchar por lo máximo. Es todavía una incógnita si la escudería francesa podrá hacerlo en 2022, aunque el reto final será hacerlo antes del 2025.

A pesar de que ya supera los 40 y de que las críticas con respecto a la edad han sido pronunciadas desde que se anunció su retorno, Alonso se siente en forma. De hecho, está más preparado que en algunos años anteriores de su carrera ya que ahora le gusta el deporte más que nunca. Después de un curso de adaptación y transición, Fernando ha conseguido superar el invierno de manera muy positiva, incluso sometiéndose a una pequeña intervención quirúrgica para la retirada de las placas de titanio que llevaba en su mandíbula tras su accidente de bicicleta del pasado año.

Así valora el ovetense estos meses en la previa del Gran Premio de Bahréin: "El invierno ha ido bien para mí. Me siento en un buen momento físico y he podido descansar un tiempo. Hemos estado ocupados las últimas semanas en Barcelona y Bahréin y por el hecho de haber tenido más tiempo a los mandos del coche, me siento mucho más preparado. Estamos contentos con el A522 y con la preparación. Tengo ganas del sábado".

Contento ante las incógnitas

Fernando está contento con las buenas vibraciones que le ha transmitido el monoplaza y con haber tenido tiempo para su adaptación gracias a esta pretemporada, más amplia de lo normal por el cambio de normativa. Sin embargo, entiende que las conclusiones que se puedan sacar antes de la primera carrera son precipitadas, pues todo el mundo esconde cosas como es lógico y normal.

"Nadie sabe la cantidad de gasolina o el modo de motor que han usado sus rivales en los test, por lo que es imposible predecir el orden ahora mismo. Sabemos que lo mejor es dar el máximo número de vueltas, ya que así aprendes más. Los coches son muy diferentes y será interesante saber la fiabilidad de estos coches, pero como equipo hemos llegado a la cima en ese sentido hasta ahora".

Por último, no se mostró muy molesto con el último fenómeno que ha llegado a la F1, el balanceo que sufren los monoplazas tras la nueva configuración del efecto suelo: "El porpoising no es algo más duro, sino diferente. Con un cambio de normativa siempre hay muchas cosas que aprender y muchas cosas a las que adaptarnos. Esperamos que las luchas estén más igualadas y que podamos seguirnos más de cerca unos a otros. Siempre disfruto un nuevo desafío".

