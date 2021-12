2 de 12

Rusia se proclamó campeona de la Copa Davis en Madrid gracias a la exhibición imparable de un Daniil Medvedev que ha sometido a todos sus rivales durante los últimos once días. Sin embargo, esta brillante victoria no le hizo alegrarse lo más mínimo y como viene siendo habitual no celebró su triunfo final sobre Cilic.

[Consulte aquí la noticia completa].