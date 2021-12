El debut de Marc Gasol en Girona, su último servicio: rechazar el baloncesto de élite para impulsar talento

La vuelta de Marc Gasol al baloncesto español tuvo numerosos análisis. Los más críticos apostaron por una pérdida de forma que le impedía estar en competiciones de máxima exigencia como la NBA o la Liga Endesa. Los más románticos vieron su decisión como un gesto de pasión y agradecimiento por el club que él mismo fundó y preside en la actualidad. El tiempo, al menos tras el debut del catalán en el Basquet Girona, ha dado la razón a aquellos que observaron su retorno como un detalle hacia el baloncesto humilde.

Marc Gasol anunció que iba a jugar en el equipo el pasado 25 de noviembre. "Tengo muchas ganas de jugar, no os lo imagináis. Si todo va bien, será el día 3 cuando debute", reconoció esa misma tarde. Es decir, el pívot iba a ser uno más del Girona en apenas una semana de entrenamientos. El 3 de diciembre, si nada se torcía, quedaría como un día histórico para la competición, para el club y para el baloncesto nacional en general. Las mejores previsiones se cumplieron y Gasol pudo jugar ante el Levitec Huesca.

El pabellón de Fontajau se llenó. La afición acudió en masa para ver el debut del interior, campeón de la NBA y leyenda de la selección española. Incluso algunos de sus compañeros como Rudy Fernández aprovecharon la retransmisión del partido por la OTT de LaLiga Sports para seguir en directo el inicio de la nueva vida de Marc. Todas las miradas estaban puestas en él. Y, lejos de defraudar, cumplió de la mejor manera posible.

⛹️ #LEBOro | Aún no has visto el debut de @MarcGasol con el @BasquetGirona en la #LEBOro❓



👉 19 puntos, 16 rebotes y 3⃣9⃣ VAL 🔝pic.twitter.com/WnxijIf4EO — Baloncesto España (@BaloncestoESP) December 4, 2021

La superioridad lucida por Marc Gasol no tuvo freno alguno. El ex de Lakers finalizó el encuentro siendo el segundo jugador con más minutos sobre el parqué. A lo largo de los poco más de 21 que estuvo en cancha, el interior se hizo con 16 rebotes, anotó 19 puntos y firmó 39 créditos de valoración. Además, recibió siete faltas y no falló ningún lanzamiento de campo. Una tarde perfecta que, como era de esperar, también se reflejó en el 89-47 que el Basquet Girona infligió al Levitec Huesca.

Marc sigue en forma

El estado físico de Marc Gasol ha sido puesto en duda en varias ocasiones durante los últimos meses. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el interior no terminó de lucir su mejor versión, fueron el último detonante de las críticas. A sus 36 años, había quien le veía completamente desahuciado del baloncesto y con la retirada como única salida. En parte, ese camino lo transitó un Marc que renunció a jugar más con España. Por el contrario, también reafirmó su intención de decir adiós al baloncesto en otras circunstancias.

La actuación con el Basquet Girona, sin apenas entrenamientos con el equipo y reflejando su buen ritmo competitivo, confirma que Marc todavía tiene mucho que dar. Y, además, aumenta el valor de haberse sumado al proyecto de su propio club. Lejos de optar por la élite como otro jugador habría intentado, Gasol optó desde un primer momento por devolver a la ciudad todo lo que en su día le dio. El ejemplo más evidente es el de haber rechazado al Barça, que sondeó su incorporación, para irse a jugar a la LEB Oro con sus 'discípulos'.

De igual manera, y a la vista tanto de su rendimiento en el debut con Girona como de la propuesta azulgrana, Marc parece tener todavía físico como para formar parte de la selección. Por ello, la decisión de dejar paso a la nueva generación del baloncesto español tras Tokio es tan importante. Un último favor de Marc al deporte que le ha dado todo.

Escaparate de estrellas

El fichaje de Marc Gasol beneficia principalmente a un Basquet Girona que lo disfrutará tanto en el pabellón como en el resto de partidos. Sin embargo, también supone todo un impulso para una categoría como la LEB Oro que, a diferencia de su homóloga Segunda División de fútbol, no cuenta ni con tanta repercusión ni con tanto seguimiento. Esto, teniendo en cuenta la necesidad de descubrir nuevos talentos nacionales, convierte la llegada de Marc en el escaparate idóneo para los jóvenes.

Marc Gasol frente a Aitor Etxeguren en el Girona - Huesca EFE

El duelo ante el Levitec Huesca, de hecho, ya dejó una imagen que en el futuro podría ser repescada. El cuadro oscense convocó a Aday Mara, interior de 16 años y 2,18 metros de altura que coincidió durante algunos segundos con Marc. Una coincidencia escasa y prácticamente fugaz, pero que ya ha permitido que Mara, una de las grandes perlas del baloncesto nacional, se haya dado a conocer algo más. Igualmente, el jugador de 19 años Aitor Etxeguren también pudo vérselas con el veterano de 36.

Por si fuera poco, también es destacable la importancia del contenido audiovisual. El debut de Marc, resumido en un vídeo que compartió la Federación Española de Baloncesto, se hizo viral a las pocas horas. Y no es para menos teniendo en cuenta las estadísticas cosechadas. Así las cosas, un par de días después del partido ese resumen cuenta con más de 100.000 visualizaciones solo en la red social de Twitter.

La LEB Oro tiene ante sí una oportunidad perfecta para aumentar sus adeptos. Y Marc Gasol, gracias a su llegada a la competición, puede ser el altavoz de aquellos talentos precoces que quieren hacerse un hueco en la élite nacional en plena crisis de jugadores españoles. Un combo perfecto que Marc, como dejó entrever en su presentación, puede alargar más de un año si el físico lo permite.

[Más información - Marc Gasol, el presidente y jugador que quiere cambiar el baloncesto desde la LEB Oro]

Sigue los temas que te interesan