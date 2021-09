Dani Alves rompe su contrato con el Sao Paulo y denuncia que le deben 3 millones de euros

El jugador con el mayor palmarés de la historia del fútbol se encuentra en estos momentos sin equipo. Y todo por decisión propia. Es la situación que atraviesa Dani Alves, exjugador de equipos como Sevilla o FC Barcelona e internacional con la selección brasileña. En estos momentos se encuentra debatiendo qué hacer con su futuro.

Un futuro en el que podría tener un nuevo equipo, pero no así en el presente, ya que el mítico lateral diestro se encuentra en mitad de una profunda guerra contra el que ha sido el club de su vida, el Sao Paulo. El carrilero ha tenido que decir adiós al equipo de su infancia después de que estos no puedan pagarle su salario.

Sin embargo, la guerra entre club y jugador va más allá de los elevados emolumentos del brasileño o de la crisis financiera que atraviesa la entidad, ya que entre ellos hay duras acusaciones de impagos. Dani Alves asegura que el Sao Paulo ha contraído con él una deuda de unos 3 millones de euros que ha ido creciendo en los últimos meses.

Dani Alves y Bryan Gil disputan un balón REUTERS

Alves llegó al Sao Paulo hace dos años y afirma que desde entonces, la cantidad adeudada ha ascendido hasta los 18 millones de reales brasileños. Por ello, ha decidido poner punto y final a su relación con el club y en estos momentos busca equipo con total libertad.

Los estatutos de la liga brasileña permiten a un jugador poder cambiar de equipo con total libertad dentro de la competición si no ha disputado el mínimo de partidos establecido. Hasta ahora, Alves no había disputado esos siete encuentros que se necesitan para que no se haga efectiva esta cláusula, por lo que ya puede negociar su fichaje por un nuevo equipo.

De esta forma, dirá adiós al club de su infancia del cual se enamoró por la influencia de su padre y en el que ha militado cumpliendo un sueño. Sin embargo, la paciencia del histórico lateral diestro se agotó y ahora ya piensa en un nuevo capítulo para su futuro como jugador en la recta final de su trayectoria profesional.

Un futuro abierto

Una lesión y su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección nacional le permitieron no llegar al mínimo de partidos necesario y ahora podrá dejar el tricolor paulista y arrancar una nueva aventura en otro equipo del Brasileirao.

Dani Alves en un partido con el Sao Paulo ante el Palmeiras Reuters

Tras no llegar a un acuerdo con el presidente Julio Casares, Alves busca ya una alternativa para seguir disfrutando del fútbol y tener los minutos que le permitan cumplir su objetivo, disputar la Copa del Mundo de Catar 2022. A sus 38 años, el lateral sigue mostrando un gran estado de forma y ya ha llegado alguna proposición hasta su mesa, pero todavía no ha aceptado ninguna propuesta.

Alves tiene clara su hoja de ruta más próxima. Jugar en Brasil le permitiría estar en el sitio idóneo para seguir contando con el visto bueno de Tite para ir convocado a la selección. Además, podría reintegrarse enseguida y así estar en la próxima convocatoria de octubre. Por si esto fuera poco, el Brasileirao echa el cierre en el mes de diciembre, por lo que ahí Alves volvería a ser libre para negociar por su futuro y entrar en alguna operación del mercado de fichajes de invierno en Europa. Dani, que quería seguir en Sao Paulo, buscará una nueva aventura a sus 38 años y con 42 trofeos en sus vitrinas, más que nadie en la historia.

