Alex Ferguson desvela cómo el Manchester United le quitó el fichaje de Cristiano Ronaldo al City

Cristiano Ronaldo estuvo muy cerca de firmar por el Manchester City. Ese es un hecho irrefutable al igual que lo es que ahora mismo defiende los colores del Manchester United de nuevo. De hecho, el luso ya ha visto puerta en su primer partido en Old Trafford y por partida doble, demostrando que no se le ha olvidado lo de hacer goles.

Sin embargo, hubo unas horas que fueron claves en su futuro en el pasado mercado de fichajes y es que Cristiano tenía pie y medio en el equipo de Pep Guardiola. O quizás los dos. Pero ahí apareció una figura que lo cambió todo. Fue su padre futbolístico, quien le llevó a Manchester cuando solo era un niño y le convirtió en el mejor jugador del mundo.

'Sir' Alex Ferguson jugó sus bazas y consiguió in extremis que Cristiano Ronaldo volara desde Turín hasta Manchester, pero para firmar por los red devils. Un movimiento que puede ser clave en el futuro de la entidad de cara a culminar con éxito su intento de volver a ser un gran equipo tanto en Inglaterra como en Europa.

Cristiano aplaude a la afición de Old Trafford Reuters

Ahora, Ferguson ha relatado cómo se vivieron aquellas horas tan intensas en las que intervino de forma fundamental para que Cristiano recapacitara y recondujera su decisión sin moverse de ciudad, pero sí de equipo, respetando su legado en las Islas Británicas y a la afición que siempre le ha idolatrado.

El papel de Ferguson

"Mucha gente jugó su parte para traer de vuelta a Ronaldo. Yo contribuí sabiendo que realmente Cristiano quería venir aquí y eso era importante. Funcionó muy bien". Ferguson destaca en Viaplay que lo principal fue la buena voluntad del jugador portugués para terminar aceptando la oferta del United.

"No diría que es emotivo, pero es emocionante para mí y un alivio porque no podía imaginarlo jugando para el Manchester City, no creo que nadie pudiera hacerlo". El exentrenador y leyenda del Manchester United se siente satisfecho y con el deber cumplido de, no solo traer de vuelta a Cristiano, si no de haber evitado que se fuera al eterno rival de la ciudad.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles junto a sus compañeros Reuters

Ferguson desvela además que tuvo conversaciones muy importantes con los dueños del club para que empezaran a mover toda la maquinaria para que Cristiano Ronaldo termiana vistiendo de rojo diablo y no de azul celeste: "Es por eso que tomamos medidas para asegurarnos de que viniera aquí. El club lo siguió muy bien y hablé con los Glazer y se hizo".

Ahora, Ronaldo ya forma parte de la gran plantilla que le han construido a Ole Gunnar Solskjaer con fichajes como Raphael Varane o Jadon Sancho. El objetivo no es otro que pelear por la Premier League y un buen regreso a la Champions. Para ello, los goles del luso serán fundamentales, pero también un liderazgo en el vestuario que Fergson ha querido explicar de la siguiente manera: "Creo que tendrá un impacto en los jugadores jóvenes en particular, posee la experiencia para manejar estas situaciones".

[Más información: Cristiano Ronaldo, regreso soñado a Old Trafford: doblete en su 'redebut' con el Manchester United]

Sigue los temas que te interesan