Cristiano Ronaldo, regreso soñado a Old Trafford: doblete en su 'redebut' con el Manchester United

Cristiano Ronaldo en su primer partido en Old Trafford en su 'redebut' con el Manchester United Reuters

Seguramente pasen millones de años y Cristiano Ronaldo seguirá marcando goles. Nació para eso y morirá haciendo eso. De momento, así se lo ha hecho saber a la que fue su afición, la del Manchester United, quienes le vieron partir hace 12 años rumbo al Real Madrid para convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Ahora ha vuelto mucho experto, mucho más veterano, con 36 años y el palmarés lleno de títulos individuales y colectivos, pero con el mismo hambre y las mismas ganas que tenía cuando era solo un chaval que había enamorado a Sir Alex Ferguson. Cristiano ha regresado a Old Trafford y lo ha hecho con un doblete.

El Manchester United ha vencido por 4-1 al Newcastle en un partido bastante cómodo para los de Ole Gunnar Solskjaer, pero en el que han necesitado que aparezca su nueva estrella para encarrilar la situación cuando más complicado estaba todo. Y él ha aparecido en dos momentos claves para dar dos zarpazos que han sido fundamentales.

Cristiano celebra su primer gol con el Manchester United Reuters

El primero de ellos llegaba en el minuto 47, justo al borde del descanso, con el reloj casi marcado la hora marcada para enfilar el pasillo de vestuarios. Bruno Fernandes dispara duro desde la frontal del área. El portero del Newcastle no acertaba a blocar bien el balón y dejaba el rechace suelto en el área pequeña. Y en esa apareció el depredador del área.

El luso le ganaba la partida a su defensor y al portero y se adelantaba a todos para hacer el primero. Tirando de inteligencia y de saber estar en el área, el nuevo dorsal '7' del Manchester United ponía en ventaja a los suyos en su primer partido con su nueva camiseta. Segundo después, jugadores a vestuarios y sonrisa pícara de un Ronaldo que sabía que estaba cumpliendo un sueño.

Sin embargo, el Newcastle consiguió el empate por mediación de Manquillo y devolvió los fantasmas al equipo de Ole Gunnar Solskjaer. En defensa las cosas no terminaban de salir y el empuje de Cristiano no era suficiente. Aún así, con el balón, los red devils no estaban haciendo un partido ni mucho menos malo, sino todo lo contrario. Pero la contienda estaba igualada.

Cristiano hace doblete

Ya en el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo volvió a aparecer con esa capacidad suya tan infalible para decidir momentos críticos. Gran subida de Luke Shaw por el centro del campo que le sirvió un balón en profundidad al luso, como todavía le gustan, para sacar ventaja de sus rivales.

Cristiano Ronaldo en un partido con el Manchester United Reuters

Control orientado con la pierna derecha para no frenar la carrera de su desmarque y con la izquierda disparo raso y potente que se colaba por debajo de las piernas del meta del Newcastle que nada podía hacer ante el vendaval del jugador sueco que, además, consiguió que la gente se levantara de sus butacas.

Con dos acciones de gran delantero, Cristiano dejó casi resuelta la situación después del susto inicial. Ya en la recta final del choque llegaron los goles de Bruno Fernandes y de Jesse Lingard tras dos buenas asistencias de Paul Pogba para seguir sumando puntos en un campeonato en el que no conocen la derrota.

[Más información: Cristiano, amenazado: grupos feministas quieren boicotear su debut con el Manchester United]

Sigue los temas que te interesan