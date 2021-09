La Juventus carga contra Cristiano por su marcha: "No quería jugar más"

La Juventus de Turín sigue señalando a Cristiano Ronaldo como principal impulsor de su marcha al Manchester United. El equipo italiano se vio a una semana del mercado sin su gran estrella y después de haber confirmado en varias ocasiones que iba a continuar. Por ello, en las últimas declaraciones realizadas desde la Vecchia Signora parece desprenderse cierto malestar por la actitud del luso.

Allegri, que en su día reconoció que Cristiano le había trasladado su continuidad, ha asegurado tajante que el luso "no quería jugar más en la Juventus, así que volvió al United". Es la forma en la que ha contestado el técnico italiano durante su rueda de prensa, donde ha recalcado que "hubiera sido su última temporada en la Juventus", por lo que únicamente se han anticipado a lo que hubieran hecho el año que viene.

"No me gusta pensar en todo lo que podría haber pasado", ha reconocido un Allegri que pide "ser práctico" en la vida. "Aquí, en la Juventus, el grupo es quien ha ganado trofeos, no el futbolista solo", ha defendido en un posible dardo hacia su exjugador.

Además, en una muestra de reforzar moralmenta a Kean, reciente fichaje italiano, ha asegurado que era una operación que ya tenían acordada. "Kean está bien, es un jugador que queríamos al margen de lo que pasó con la salida de Cristiano", ha desvelado Allegri ante los medios de comunicación.

El italiano tendrá que afrontar una temporada sin su delantero estrella y sin un recambio de impacto similar. Kean es quien tendrá que asumir los galones en ataque y la Vecchia Signora buscará solventar los problemas que dejaron entrever en la pasada temporada.

Críticas desde la cúpula

Allegri no es el único que ha cargado contra Cristiano Ronaldo. También Federico Cherubini, uno de los responsables de la dirección de Turín, ha destacado el "amor propio y sacrificio" que caracterizan el ADN del club. "Para ser competitivos y ganar, debemos tener ambición y pasión", ha asegurado en una entrevista para Tuttosport.

El dirigente ha reconocido que Cristiano Ronaldo "fue muy directo" al trasladar a la Juventus que quería marcharse cuanto antes. "Ciertas decisiones no son negociables", ha puntualizado Cherubini. "No habría sido apropiado para el club -retenerle", pues "la Juventus es más importante que nada".

Un cruce de declaraciones que no tiene ningúna respuesta por parte de Cristiano Ronaldo. El atacante luso se despidió hace días de la afición de la Juventus y se definió como un seguidor más del equipo italiano. Ahora ya está plenamente concentrado en el Manchester United, donde lucirá de nuevo el '7' con el objetivo de reconquistar la Premier League y hasta la Champions.

Por apenas 15 millones de euros, el club británico puede haber firmado el fichaje de la temporada. En el mejor de los casos, la operación se irá a 23 'kilos' que en la Juventus pueden servir para hacer frente a la crisis económica.

