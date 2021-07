Gattuso da la cara tras las acusaciones de homófobo y racista: "Tuve que aceptar la historia"

Genaro Gattuso prometía ser uno de los grandes nombres del verano. Sin embargo, terminó viviendo una historia rocambolesca provocada, en parte, por el gran peso y la influencia que tienen las redes sociales en las aficiones. El entrenador italiano y exfutbolista lamenta ahora lo que ha tenido que padecer.

El técnico se presentaba como la apuesta de la Fiorentina para la presente temporada y con esa intención firmó su contrato con el conjunto italiano. Sin embargo, fue una aventura que duró realmente poco y todo por una confrontación que hubo entre el propio Gattuso y la directiva del equipo transalpino.

El exjugador y los altos cargos de la Fiorentina no se pusieron de acuerdo con los nombres de los fichajes con los que debían reforzar el equipo y las discusiones fueron tan importantes que terminaron rompiendo las relaciones a los pocos días de su llegada. Una noticia realmente sorpredente y que provocó el estupor de todo el fútbol europeo.

Nada más salir de la Fiorentina, se empezó a hablar de un nuevo equipo para Gattuso en otro giro imprevisible de los acontecimientos. Se trataba del Tottenham, que había puesto fin a la etapa de José Mourinho en Londres y buscana nuevo entrenador para el siguiente curso.

Las negociaciones entre el técnico y la entidad de White Hart Lane avanzaron en cuestión de horas hasta el punto de que el fichaje estaba hecho y cerrado, muy cerca de anunciarse. Sin embargo, todo volvió a cambiar en cuestión de minutos debido al poder de las redes sociales que jugaron una mala pasada al italiano.

Muchos aficionados del club londinense empezaron a rescatar varios episodios polémicos de la carrera de Gattuso. Uno de ellos era cuando cogió por el cuello y en actitud violenta a Joe Jordan, exasistente de Harry Redknapp en el Tottenham. Esto ya provocó que gran parte de la hinchada del club se echara en contra del que iba a ser su nuevo entrenador.

Episodios homófobos y racistas

Esto ya hizo a Daniel Levy, presidente de los Spurs, detenerse en las negociaciones, pero no romperlas de forma definitiva. Sin embargo, la campaña a través de las redes sociales fue en aumento y se crearon mensajes contrarios a Genaro Gattuso después de que se viralizaran algunos comentarios antiguos del técnico que se tildaron de racistas y de homófobos. Ese fue el principio del fin para Gattuso. Levy se echó para atrás y terminó firmando a Nuno Espírito Santo como su nuevo entrenador.

De esta forma, en cuestión de días Gattuso se había quedado sin la opción de la Fiorentina y sin la opción del Tottenham casi sin darse cuenta y sin haber podido parar una pelota de nieve que cada vez se fue haciendo más grande. Ahora, el italiano ha roto su silencio para valorar aquello que le había sucedido.

"Ni quiero hablar de eso. Es inútil agregar más detalles, ya me olvidé", afirma en una entrevista con el medio italiano Il Messaggero sobre lo sucedido en su fulgurante salida de la Fiorentina. Sin embargo, el técnico sí quiso hablar sobre lo sucedido en torno a su polémico no fichaje por el Tottenham.

"No puedo hacer lo mismo con la otro. Fue una gran decepción. No me describieron como soy y no había nada que pudiera hacer. Lamento no haber podido defenderme porque no soy la persona de la que estaban hablando en Inglaterra. Cierta malicia proviene de Facebook y Twitter, donde es posible dar rienda suelta a cualquier falsedad. No tengo perfiles en las redes y no los quiero. Tuve que aceptar una historia que duele más que cualquier derrota o despido. No podemos entender lo peligrosa que puede ser la red". Así de dolido se ha mostrado ahora Gattuso tras ese lamentable episodio del que se ha querido defender semanas después.

